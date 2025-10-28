CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun casusluk suçlamasıyla yeniden tutuklanmasına ilişkin “CHP’ye kurumsal kimliğine ve İmamoğlu’na karşı yükselen bir çıta görüyor musunuz? Yeni bir faza mı geçildi sizce? Casusluk suçlamasını nasıl gördünüz” sorularına karşılık şu yanıtı verdi:

“Yeni bir perde açıyorlar. Tabii iddialar gitgide daha kabul edilemez bir noktaya geliyor. Bakın biz Ekrem Bey'le yıllardır birlikte siyaset yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun milliyetçi hassasiyetleri hepimizden yüksek. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin hakkını, menfaatini koruma noktasındaki hassasiyetleri hepimizden yüksek. Yani hiçbirimize yapışmaz ama Ekrem İmamoğlu’na bu casusluk suçlaması hiçbir şekilde yapışmaz.”

"KAYYUM OLASILIĞI YOK"

T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Özel, İmamoğlu’nun casusluktan tutuklanmasının ardından gündeme gelen İBB’ye kayyum atanması olasılığına dair şunları söyledi:

"Sevk maddesinde de tutuklama maddesinde de terör suçu olmadığı için burada bir kayyum olasılığı falan yok. Zaten kayyum olasılığını hem 19 Mart darbesinden sonra Saraçhane’deki halkın büyük direnişi ortadan kaldırdı hem de genel olarak kamuoyundaki bu konudaki tepkiler ortadan kaldırdı. O yüzden şu anda verilen mücadele, hukuki bir mücadele var mı? Evet. Siyasi bir mücadele var mı? Evet. Ama esas olarak bir psikolojik mücadele veriliyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de insanlar bakıyorlar ve diyorlar ki ‘Bu kadar haksızlığa, bu kadar hukuksuzluğa rağmen bunlar ayakta durabiliyorlar mı? Bu şartlarda ayakta duruyorlarsa Türkiye'yi de ayakta tutabilirler.’ İktidar son hamlesiyle siyasi mücadeleden siyasi savaşa çevirdi işi. Artık psikolojik harbe çevirdiler bu işi. O açıdan da bizim bir dakika durmaya, bir nefes almaya bile hakkımız yok.

"BABACAN ÇATIR ÇATIR DA MUHALEFET YAPTI"

Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, “Tayyip Bey'e ne kırgınlığım var ne kızgınlığım var. Memleket sevgisinden, Allah inancından şüphem yok. Anlaşamadığımız nokta, ülkenin yönetim şekli. CHP'yle bile oturduk, çalıştık biz” sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Babacan CHP ile bir araya gelme, bir masaya oturma, bir listede buluşma, aynı adayı desteklemek üzere ‘CHP ile bile buluştuk, aynı partide siyaset yaptıklarımızla da buluşabiliriz’ diye söylüyor. Akit TV'deki söyleşide bu kısmı ön plana çıktı. Haber değeri de var gerçekten bu cümlelerin ama Akit TV'de Sayın Babacan'ın çok ciddi bir muhalefet söylemi de oldu. Eleştirel ve itiraz söylemi var. Onu da görmezden gelmeyelim. ‘Bugünkü AK Parti ile kategorik olarak ben AK Parti ile birlikte olmam diyemem, CHP ile de birlikte oldum, AK Parti benim eski partim’ diyor. Ama çatır çatır da muhalefet yaptı yani. Onu da not etmem lazım.”