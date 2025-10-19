CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler. Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz" dedi.

"Her türlü dayatmaya, kayyum atamaya karşı gelen delegelerimiz hepiniz hoş geldiniz. İki yılda dördüncü kurultayımızı yapmış olacağız. Dosta güven, düşmana kaygı verdiğimiz bir süreçteyiz. Saldırılarını artırıyorlar. Biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi 100 yıl geriye götürecekler. Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz.

Birileri halen daha asliye hukuk mahkemeleri kapılarında, hala daha dün bu kurultayı durdurmanın umudunda, AK Parti yargısından birileri koltuk, makam, mevki dilenirken bizi yenmek AK Parti yargı kollarına kaldıysa vallahi de billahi de yeneceğiz."