Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ev hapsi kararı sonrası ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Mahir Polat'a yönelik suçlamaların "akıl almaz" olduğunu vurguladı. Özel, Polat'ın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin olarak, "Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz" dedi.

CHP lideri, 10 Nisan'da (bugün) saat 10.00'da Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret edeceğini ve diğer belediye başkanlarını da görmeyi planladığını ifade etti.

Özel, şunları söyledi:

"*Tüm arkadaşlarımızı yanımızda ve sandığı önümüzde istiyoruz. Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiraları ile bir tane kanıt olmayan dosyalarda herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım.

*İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz. Koltukta kalmak için masum insanlara iftira atanlara ve masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı.