CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olan Gürsel Tekin'in randevu talebine ne yanıt vereceğini açıkladı. Özel, "Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm ama Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, AKP'nin hamle mahkemesinin kayyuma randevu veremem. Onun durumunu netleştirmesi lazım." dedi. Özel'in sözlerine Gürsel Tekin, "İktidarın kayyumu değilim, partiliyim. Randevu talebimi ilettim, randevu vereceğine inanıyorum. Kayyum gibi ağır laflar söylerse üzücü olur." yanıtını verdi.

Tekin Ekol'den Eray Görgülü'ye konuştu. Tekin, "Pazartesi il başkanlığımıza gideceğiz. Onlar da kalsın, bina hepimize yeter. Orada arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle kucaklaşacağız." dedi.

Özel, "Burada bir iktidar hazırlığı var. 15 Eylül bir teferruat. İki yıl önce İstanbul'da yapılmış seçimi somut kanıt olmadan, itiraz süresi geçmiş, yenisi yapılıyor kongrenin... 950 mahallede seçimler yapıldı İstanbul'da.Yarından itibaren ilçe kısmı başlıyordu seçimlerin. İki sene önceki seçimin meczup, çirkin profillerin iğrenç iftiralarıyla iptal edildi. Bu dosyaya bütün Türkiye bakıyor. Olmayan şeyin üstünde günlerce tepindiler. Kanıtın K'si olsa dosyada her gün TV'lerde tartışmazlar mıydı?" değerlendirmesini yaptı.

Özel şunları kaydetti:

Bir mahkeme buldular, dosyayı verdiler. Amaç yürüyen kongre sürecini bozmak. Olağanüstü il kongresi kararı alıyorlar. Delegeler noterde kuyrukta. Şu anda kongreyi toplayacak sayıya ulaştık.

MEYDAN OKUDU

Arkadan vuranlar diye söylediğim şey CHP'liler yüz yüze kavga ederiz. MHP ile AKP'ye söyledim.

Arkadan vurma mertçe karşıma çık. Sen 2 Kasım'a sandığı getir bambaşka bir adayla karşına gelip seni yeneceğiz.

GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASI

Yıllarca aidat ödememiş, istifa ettiğini kamuoyuna açıklamış, bu karardan bir gün önce aidat ödemiş...

Kendisiyle konuşulmuştur. Kimse kimseyi haberi olmadan bir yere kayyum atamaz. Kayyum talep listesine koymaz, işin o tarafını tartışmayacağım, Gürsel Tekin ismini de tartışmayacağım.

Gürsel Tekin geçmişte birlikte de partide görev yaptığım bir isim. Yerel seçimlerde Kadıköy adayı olmak istediğini söyledi. 30'lu yaşlarında genç bir arkadaşımızı, anketlerde hem gençlik enerjisine, projesine inandığımız için başka bir arkadaşımızı görevlendirdik. Sinirli açıklamalarla istifa edeceğini söyledi.

Bu görevi kabul eden kişiyi, geçmişte görev yaptığımız, saygı duyduğumuz kişiden ayırırım. Kişi kimlik değişiyor burada. Bu şartlar altında hukuksuz, partiyi karıştırmaya yönelik kararı kabul etmemek lazım. Kabul ettiğini duyduğumuz zaman partiyle ilişkisini kesmemiz lazım dedim.

GÜRSEL TEKİN'E RANDEVU VERECEK Mİ?

Gürsel Tekin bir cenazeden bahsediyor ne cenazesi ortada cenaze yok. Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm ama Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, AKP'nin hamle mahkemesinin kayyuma randevu veremem. Onun durumunu netleştirmesi lazım.

Gideceğim binaya da oturacağım diyor. O bina benim vekaletim. Ben de Atatürk'ün vekiliyim, Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyoruz.

İstanbul'daki koltuğa oturacak isme de delegeler karar verir. O isim Özgür Çelik'tir. Önce görevi kabul edip sonra seçilmiş il başkanı gibi partiye gelemez. Ankara'da kurgulanmış bir senaryo var, İstanbul'da kurgulanıyor.

Daha Gürsel Tekin konuşmam, yeter çok konuştuk.