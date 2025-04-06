Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultayın ardından Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlendi.

CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen, bir buçuk yıl önce partilerine sahip çıkan delegelere teşekkür ediyorum. Kara leke sürmeye çalışanların iftiralarına karşı CHP'nin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. CHP'ye kayyum atanmak istenmiş, ancak bu darbeye karşı dik durduk ve halkın iradesini savunduk. Bu irade, partimizin gücüdür."

Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşananları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaya tepki göstererek, "Seçimi kaybedemeyenler, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına kayyum atanması için harekete geçtiler. 19 Mart'ta yapılan darbe girişimi, halkın iradesine karşı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar" Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasında Trump'ın haberi vardı. Amerika'ya sorulduğunda açıklamaları var. Ne buradan bir ses çıkıyor, ne oradan bir ses çıkıyor. Oysa, ilk günden beri söyledim.

*Evet, darbenin planlayıcıları ve uygulayıcıları burada. Kimi hukuk alanında, kimi adliyede, kimi sarayda. Ama hepimiz biliyoruz ki, bir irtibat da okyanusun ötesinde. Şimdi, bu yaptıkları iş Erdoğan’a sesleniyorum: Çık ve bu kendinden sonraki Cumhurbaşkanı'na rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi, Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle.

*Bunu söylemediği gibi, yaptığı iş üç şeyi net olarak ortaya koyuyor. Birincisi, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın masumiyetini ortaya koyuyor, çünkü bu kötülüğü planlayan ve danışan onlar.

*İkincisi, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ortaya koyuyor. Amerika söylerse, onay verirse gözaltı yapacak, tutuklayacak, onay vermezse serbest bırakacak. Darbenin bu yargının, içeride saraya, hattı zatında da Amerika’ya kadar talimat aldığını söylüyor.

*Üçüncüsü ise, Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde olduğunu gösteriyor.

*Buradan cunta başına söylüyorum: Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimlerde, elimizden ne Amerika kurtarır, ne de Trump kurtarır."

Özel'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"*Her birinizle, Türkiye'nin 4 bir yanından, 81 ilinden, 973 ilçeden koşup gelen, 1 buçuk yıl önceki iradelerine sahip çıkan, partisine kara lekeler çalmaya çalışan eli kirlilerin, ağzı bocukların iftiralarına karşı burada CHP ne demektir dosta düşmana gösteren delegelerimize teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum.

*31 Mart seçimlerini kaybetmeyi hazmedemedikleri için İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı yönelik 19 Mart darbesine girişenler, pazar günü sabahleyin Ankara'da ve Anadolu'da ve 81 ilde milletin kalktığını, CHP'li üyelerin önce davetli olduğu; gelin, seçin, tarihe geçin dediğimiz ön seçime, CHP'li üyelere son yaptığımız çağrı ile haberdar edin, ikna edin, oy kullanırken eşlik edin dediğimiz dayanışma sandıklarında 15,5 milyon vatandaş dünyayı şaşırtan ve gündemine oturan bir iş başardı.

*İşte o irade sizin iradeniz. Bizim vekil sizin asil olduğunuzu bilen ve gerçek söz sahibinin millet olduğunu bilen, onu küçük görenlerin de tarihe gömüleceğini bilen bir anlayıştan geliyoruz biz. Bu yüzden 19 Mart darbesi başarısı başarısız olmuştur.

*O darbeye kalkışanlar Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulunmuş, millet buna teslim olmayarak ayağa kalkmış ve büyük bir darbeyi büyük bir feraset ve cesaretle bastırmıştır.

*CHP artık evde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran, mücadeleyi nereye çağrılıyorsa orada veren dinamik bir partidir. Son birkaç ayda bizlere katılan 400 bin yeni, çoğu genç üyemizle birlikte CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir. CHP'yi kimse tutamaz.

*Bugün bu seyircisiz, kısıtlı salonun önünü dolduran sizler bu güzel pazar gününü belki de uzun, kara bir kıştan sonra bu güzel havada yapabileceğiniz pek çok iş varken sizi buraya getiren, saatlerdir burada bekleten, bu coşkuyu yaşatan, aile olarak gördüğünüz Türkiye'nin en büyük ailesinin mensubu olmanızdır. İyi ki CHP var. Canım ailem, hepinizi çok seviyorum.

*Geçmişte Saraçhane'nin mağduruyken şimdi zalimi oldular. 15 Temmuz gecesinin mağduruyken şimdi 19 Mart darbesinin sahibi oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz'daki FETÖ'cülerin emir aldığı yere, 12 Eylül'de bizim çocuklar denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar.

*Buradan bütün Türkiye'ye duyururum ki İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. Oysa ilk günden beri söyledim, evet, darbenin planlayıcıları, uygulayıcıları burada. Kimi hukuk alanında kimi adliyede kimi sarayda. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde.

*Erdoğan'a sesleniyorum: Çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle.

*Milletin oyları ile seçilene saygımız var. 47 yıl birinci parti olamadık, suçu millete atmadık. Erdoğan’ın partisi 22 yıl seçim kaybetmedi, suçu kendimizde aradık. Ancak 31 Mart tarihinden itibaren partimiz, ortaya koyduğu özgüvenle, dinamizmle, kararlılıkla 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi oldu.

*Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, seçime kadar 47 ay göstermeyi bırakın; 47 gün bile dayanamadılar. Neler yaptılar, neler yaşattılar hep beraber gördük. Şimdi oy alıp seçilince Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi bize darbeye kalkışınca biz de ona ‘cunta başkanı’ dedik. Bugün hep bir ağızdan bütün bakanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, devletteki sıralı tüm bürokratlarıyla bizim ‘cunta başkanı’ ifademize sözde tepki gösteriyorlar. Gözümün içine bakın. Bu milletin seçtiğine saygı göstermeyen, bu milletin seçtiklerini derdest etmek için her türlü kamu yetkisini kullanan, seçimden kaçan, sandıktan korkan, milletin kararına hürmet etmeyenler cuntadır, cuntacıdır. Cuntacısınız, size teslim olmayacağız."