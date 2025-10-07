CHP lideri Özgür Özel meclis grubunda nadir toprak elementlerinin ABD'ye verileceğini iddia etmesinin üzerine Sayıştay Raporlarında dikkat çeken bir vurgu ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre

AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik.

Bulguda;

Havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal alanlarında kullanılan nadir toprak elementlerinin bölgedeki keşfinin yıllar öncesine dayanmasına rağmen,

Endüstriyel tesis kurulumuna dair hiç bir gelişmenin olmadığı belirtiliyor!

Anlaşılıyor ki AKP’nin amacı, milli servetimiz olan nadir toprak elementlerini ülkemizde zengileştirmek değil, bu paha biçilmez madenleri cevher halinde ucuz fiyattan ABD’ye peşkeş çekmek.

Zira 2025 itibariyle, hala endüstriyel tesis kurulumu konusunda bir ilerleme yok!

Bunun adı, vatanın altını üstüne getirip talan ettirmektir!

Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sayıştay Raporu"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin stratejik öneme sahip nadir toprak elementleri üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Özel, "Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız" ifadelerini kullandı.