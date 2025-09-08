CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün de partimize saldırıyorlar. İstanbul il kongremizi iptal ediyorlar. Utanmadan kayyım atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP’lileri baba evlerine almayıp, evimize, hanemize tecavüz ediyorlar. Hapiste canımıza, dışarıda evimize saldırıyorlar. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun 102'nci yılı kutlamaları kapsamında genel merkezde düzenlenen CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Özel, evrensel standartlarda insan hakları ve hukuk devletini tesis edeceklerini söyledi. Özel, "İktidarın ultra merkeziyetçi anlayışı Türkiye’yi tıkamakta, yönetilemez hale getirmektedir. Hizmetlerin en yakın idari birim tarafından sağlanmasını temin edeceğiz. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Başarılı yerel yöneticilerimizin, başarılı büyükşehir belediye başkanlarımızın, başarılı il belediye başkanlarımızın en küçük beldemizi namusuyla ve çabasıyla yöneten belediye başkanlarımızın Türkiye’nin önüne koyduğu vizyonla belediyeleri nasıl daha önceki çarçurdan, daha önceki son derece kötü yönetimden, kayırmacılıktan kurtardıysak, nasıl insan odaklı belediyecilik yapıyorsak, şehirleri nasıl yönetiyorsak, bugüne kadar son 5-6 yıldır artan destekle muhteşem bir memnuniyet oranıyla Mansur Yavaş Ankara’yı nasıl yönetiyorsa, Mersin nasıl yönetiliyorsa, Muğla nasıl yönetiliyorsa, Bursa nasıl yönetiliyorsa, diğer taraftan milletin içeriye atıldığı gün 15,5 milyon kişi koşup da cumhurbaşkanı adayı yaptığı Ekrem İmamoğlu nasıl önce 25 yıllık bir saltanatı sona erdirip, İstanbul’u halkın belediyesi yaptıysa, sonra bütün engellere rağmen 5 yıl çalıştıysa, 13 bin 600’lük fark önce 806 bine sonra 1 milyon 100 bine çıktıysa, memnuniyet anketlerinde nasıl Ekrem İmamoğlu rekorlar kırdıysa, Zeydan Karalar rekorlar kırdıysa, İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve tüm yönetimde olduğumuz yerler nasıl yönetiliyorsa, Türkiye’yi de o kararlılıkla, bu namuslulukla, bu cesaretle yöneteceğiz" dedi.

'ÇOK PARTİLİ SİYAET TEHDİT ALTINDADIR'

Özgür Özel, krizlerin bitmesini, milletin demokrasiye, adalete ve refaha kavuşmasını istediklerini söyleyerek, "Parti programını da tam bunun için hazırlıyoruz. Bir yanda bunları yapmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğer yanda milletin huzurunu bozan, ekmeğini küçülten, kutuplaştırmadan siyaset uman kötücül bir akılla karşı karşıyayız. Karşımızda yaşlanmış, yorulmuş, aciz, millete umut olamayan, köşeye sıkıştıkça tırmalayan, hırsından aklını kaybetmiş bir iktidar var. Bu iktidarın Türkiye’ye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Bu ülkeden çok şey aldılar, çok şey çaldılar. Ama bu ülkeye hiçbir şey vermediler, bundan sonra da verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır. Kendi nefsinin esiri olanlar, bu milletin dostu değildir. Türkiye’de artık Erdoğan’ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmış, birbirine karşıt hale gelmiştir. Erdoğan kendi çıkarları için her şeyi feda edebilecek durumdadır. Yapıştığı koltuktan kalkmamak için milleti ateşe atmaya hazırdır. İktidara demokratik tehdit olan her kişi ve her kurum ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bugün onlar için, iktidarlarını kaybetmek için en büyük tehdit, kendi tanımlamalarıyla yegane tehdit Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Türkiye’de artık ne yazık ki çok partili siyaset tehdit altındadır. Bunun için ülkeyi kuran, birkaç kez deneyen, en sonunda başaran ve kaybettiği ilk seçimde ‘Türkiye demokrasisi kazandı’ diyen, Türkiye’ye çok partili rejimi armağan eden, kazandıran ve kaybettiği seçimle bunu kalıcılaştıran Cumhuriyet Halk Partisi’nin hedef olması da tam bu yüzdendir. Bu yüzden biz bir mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz. Biz bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız" dedi.

'ENERJİMİZİ BİTİREMEYECEKSİNİZ'

Özel, 19 Mart'ta yaşananlara da değinerek, "Bir siyasetçi İstanbul’a başsavcı olarak atanmış; temel görevi Cumhuriyet Halk Partisi’ni, onun iktidar umudunu, iktidar yürüyüşünü kesmek. Cumhuriyet Halk Partisi’ne dolayısıyla geleceğin iktidar partisine, bir sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza darbe yapmak olan bir süreç başlatılmıştır. 19 Mart bunun somutlaştığı gündür ve o günden bugüne 173 gündür Türkiye’nin geleceğine yapılan darbe devam etmektedir. Biz de o darbeye hep birlikte direnmekteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız ve arkadaşlarımız hapiste. Her yalanı ve iftirayı attılar ama milleti buna inandıramadılar. Halen her 4 kişiden 3'ü, bunu siyasete müdahale, siyasete yargı eliyle müdahale olarak görmektedir. Erdoğan’ın tezlerine inananların sayısı 4 kişiden 1'ini, yüzde 22’leri-23’leri asla geçmemektedir. İşte şimdi bu yüzden bugün de partimize saldırıyorlar. İstanbul il kongremizi iptal ediyorlar. Utanmadan kayyım atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP’lileri baba evlerine almayıp, evimize, hanemize tecavüz ediyorlar. Hapiste canımıza, dışarıda evimize saldırıyorlar. Erdoğan’a sesleniyorum; değer mi? Kendi çıkarın için milleti ateşe atıyorsun. Değer mi? Türkiye’yi geriye götürüyorsun, milleti fakirleştiriyorsun. Değer mi? Bu ülkede yıllarca iktidarda kalmış biri olarak anılmak varken, ileride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Değer mi? Cumhurbaşkanlığı unvanı üzerindeyken, bu unvanla siyaseti tamamlamak varken cunta başkanı olmaya değer mi? Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız. Yenileceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, güler yüzümüze yenileceksiniz. Anaların gözyaşlarına yenileceksiniz. Çocukların umutlarına, kahkahalarına yenileceksiniz. Gün gelecek bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız. Sizi savunan kimse kalmayacak. Ama sizin de evlatlarınızın da ailenizin de güvencesi tamamen hukuku savunan yine bu Cumhuriyet Halk Partisi olacak" diye konuştu.