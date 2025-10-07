CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Saat 13.20’de başlayan toplantı sürerken, CHP Sözcüsü Yücel gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yücel, Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı dava hakkında yöneltilen “CHP’den kimler duruşmayı takip edecek?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davanın ilk duruşmasına hatırlarsınız; Genel Başkanımız Özgür Özel ile çok sayıda yöneticimiz ve milletvekilimiz katılmıştı. Ancak 17 Ekim’deki duruşmaya Genel Başkanımız katılamayacak. O tarihte Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi için yurt dışında olacak. Fakat partimiz, davayı en üst düzeyde takip etmeyi sürdürecek.”

Yücel, CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun davasını sonuçlanıncaya kadar yakından izleyeceğini de vurguladı.