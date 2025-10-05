CHP lideri Özgür Özel, partisinin Bolu Büyük Abant Otel’de düzenlenen, "TBMM Çalışma Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu ve şu mesajları verdi:

"BİRİNCİYİZ"

Son seçimin birinci partisiyiz ama en önemlisi artık sokakta çok daha güçlüyüz. Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP’ye döndü. Cumhuriyet tarihinin, dünya siyaset tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yapıyoruz. Rahmetli Demirel 300 gün kampanyayla ‘İktidara yürüyeceğiz’ deyip, 300 güne yakın bir kampanya yaparak iktidarı değiştirmişti. Bin günlük bir kampanyanın içindeyiz. Partimiz bu ağır saldırılara uğradığında seçimlere bin gün vardı, o günden beri sokaktayız. Otobüsün üstündeyiz, meydandayız, milletle birlikteyiz.

"TURBUN BÜYÜĞÜ"

‘Turbun büyüğü geliyor diye dünya siyaset tarihinin en acımasız saldırısını yaptılar. Yargı eliyle darbe girişimini nasıl önceden müjdelediğini millet duydu. Biz o salonda bulunmadan, onun yaptığı o açılış konuşmasını dinlemeden ve aradığı meşruiyeti TBMM salonunda bulmasına izin vermeden hep beraber bir tutum içinde olduk. Buna karşı Meclis’e saygısızlık ve CHP’yi Meclis’ten firar etmekle suçladı.

"TEK ADAM"

Yılda bir kez gelip Meclis’e nutuk atmakla Meclis’e saygı gösterilmiş olunmuyor. Kimse Erdoğan’ın kendi çektirdiği fotoğrafları servis edip de ‘Çekim merkezi oldu, herkesi bir anda yanına topladı, moral oldu’ safsatasına inanmasın. Bu ülkenin yarınlarını bir tek adamın alıp kaçmasına, bu ülkenin sandığının işlevsizleşmesine, bu ülkede demokrasi ile gelenlerin demokrasiyi götürmesine izin vermeyeceğiz.