CHP, 67. Millet İradesi mitingini Ordu'da gerçekleştiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyük başarıya imza attık, henüz yolun başındayız, onlar yolun sonuna geldi, biz daha yeni başlıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız, Ordu'nun bütün ilçelerini alacağız." dedi.

Özel, "CHP'li belediyeler icraatlarını yaptıkça, insana dokundukça millet doğruyu da yanlışı da şehre katkı sağlayanı ayırıyor. Bu bize bir sonraki başarıyı getiriyor. Ordu'da bu önemli başarıdan sonra ben çok daha büyük işleri başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Karşımızda sadece iktidarda kalmak için salon siyaseti yapanlar var. Meydanlar doluyor, iktidara koşuyoruz.

"ÇATALPINAR'DA AKLA HAYALE GELMEYEN YOLSUZLUK YAPMIŞLAR"

Çatalpınar'da akla hayale gelmeyen bir yolsuzluk yapmışlar.

AKP'li belediye 50 TIR parke taşı parası ödüyor ama 15 TIR parke taşı geliyor. Bu durum tespit edilince gecenin bir vakti, başka belediyelerden 11 TIR'la parke taşı getirirken kameralarla tespit ediyorlar.

Başka belediyenin parası ödenmiş taşını taşırken yakalanıyorlar.

Diyor ki ‘Deme deme, sana soruşturma açar yine’ Sen hiç korkma, onun savcıları varsa, benim senin gibi analarım var. Onun savcısının adı Akın, benim anam cana yakın.

AKP geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret şimdi 2 çeyrek zor alıyor.

"NADİR ELEMENTLERİ VERMEYE SÖZ VERDİ"

Trump'ın gözüne girip meşruiyet alacaklarmış yazıklar olsun. İşte o toplantıda nadir toprak elementlerini Trump'a vermeye söz verdi.

Trump'ın oğluyla yaptığı pazarlığı deşifre eden benim. Önce sustular, sonra Trump kabul edince 'Ne var bunda, Trump'ın oğluyla konuştuysa' dediler.

Bu altın yumurtlayan yumurta. Nadir elementler vatandır, vatan satılamaz. Kanun teklifi verdik. Elementleri Trump'a verip gelecekte seçimleri kazanmak için destek istiyorlar.

Bir büyük tehlike var. Ordu'daki MHP'lilere, AK Partililere bu meydandan seslenerek çağrı yapmak isterim: Hepimiz aynı çatının altındayız, Anayasa bu milletin çatısıdır, toplum sözleşmesidir.