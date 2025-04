CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Özgür Özel’e diyorum ki, dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız." sözlerine yanıt verdi. Özel, "Benim savaşım niye seninle olsun?" dedi.

Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Yozgat'ta sözleri gündem olan çiftçiye değinen Özel, "Abdullah Amca'ya söz olsun, turpunan şalgamınan değil, adaletle yönetenler bu devletin başına gelecek. Abdullah Amca'ya söz bu düzen değişecek. " diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

-Narin, Sıla, Mattia Ahmet korunamadı. Her dört çocuktan biri öğün atlamak zorunda. Bir nesil nitelikli eğitimden mahrum bırakıldı.

-Milli irade saldırı altında. Milletten aldığımız güçle Samsun'da, Yozgat'ta, Maltepe'de, Saraçhane'de ne yaptıysak yarın Ankara'da, Mersin'de, Konya'da, öbür hafta başka şehirde gerçek gücün millette olduğunu, milletten aldığımız güçle bütün dünyaya göstereceğiz. Millet "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazısını sokaklara yazmıştır artık.

Seçimle gelip seçimle gitmek istemeyen birileri var.

"SAVAŞ HUKUKUNDA BİLE OLMAYAN ŞEYLER YAPTILAR"

Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar. 31 yıl önceki diplomanın iptali... Savaş hukukunda o ülkenin resmi evrakları, tapuları geçersiz kılmaz, mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaz.

İBB SORUŞTURMASI

Dosyada ve iddialara bakıldığında tutuklamayla ilgili hiçbir somut gerekçe yokken 15.5 milyon insanın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adayımızı, 6 belediye başkanımızı, 100'e yakın arkadaşımızı haksız yere tutuyorlar. 34 gün geçti bir iddia kanıtlanamadı. 24 şirkete kayyum atadılar, 28 şirkete tedbir koydular.

Gizli tanık ifadelerinin somut delillerle desteklenmesi gerek. Dava kişi kendinden bilir işi davasıdır.

"GİZLİ TANIKLARIN İSİMLERİNİ TEK TEK VEREBİLİRİM"

Gizli tanıkların isimlerini tek tek verebilirim. Yalancı tanıklarla somut delile ulaşamayınca şimdi etkin pişmanlığa sarılmak üzere bir işe giriştiler. Etkin pişmanlıktan yararlananlara bir şey diyemem, ifadesine baktığınız zaman zaten ne Ekrem Başkan'ı suçlayan var ne başka bir şey.

Dedim ya, Abdullah Amca gibi güzel hiçbirimiz anlatamaz, tanımlayamayız ama naçizane her darbe gibi bu darbenin de bir karargahı var. Karargah Beştepe'deki saraydır. Her darbecinin gibi bu darbenin de bir silahı var. Maalesef ele geçirdiği yargıdır. Her silahın olduğu gibi, yargıdaki silahın da bir mühimmatı var. O da maalesef iftiradır, yalandır. Bu iftira ve yalanların bir mühimmat deposu, cephaneliği var. Üzülerek söylüyorum ki o da vergilerimizle ayakta duran TRT'dir, Türkiye Radyo ve Televizyonlarıdır. Bakın, o TRT, hangi TRT? 31 Mart seçimlerinden önce Erdoğan ve AK Parti'ye 1945 dakika, o gece seçimin birinci partisi olacak, yüzde 65'ini belediyelerin alacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bana 25 dakika yer ayırmıştır. Seçim takvimi boyunca 1945 dakika AK Parti'ye, 25 dakika Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer ayıran TRT'dir. 2003'ten 2024'e, 21 yıllık döneminde toplam geliri 13.3 milyar dolardır. 13.3 milyar dolar. Bu gelirin yüzde 16'sı, 2.3 milyarı reklamlardan, yüzde 84'ü ise 11 milyar doları bandrollerimizden, 2021 yılına kadar alınan elektrik payından oluşmuştur. Kanuna göre tarafsız yayıncılık yapması gereken TRT bugün 86 milyona değil, bir avuç cuntacıya hizmet etmektedir.

TRT'YE TEPKİ

-Ekrem İmamoğlu, sevgili başkanımız, şimdi olduğu gibi Silivri'de hücresinde kanaldan kanala geçerken TRT'nin bir kanalına yakalanmış. Gördüklerine inanamamış. Buna isyan eden bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine utanmak, sıkılmak neredeyse RTÜK başkanı ve İletişim Başkanlığı'ndan sert tepkiler geldi. Diyorlar ki: bir siyasetçinin tutukluyken TRT'yi hedef alması kamuoyunun haber alma hakkına saldırıymış.

-RTÜK üyesi Tuncay Keser'in 22 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde TRT'nin taraflı yayınları hakkında yaptığı iki başvuruyu sümen altı eden RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, TRT'ye kalkan olmaya çalışıyor. Bir hatırlatma yapayım. Bundan önceki 4 ayda, pardon düzeltiyorum, bu yılın ilk 4 ayında, bu yılın ilk 4 ayında RTÜK 7 kez muhalif kanallara, Now, Halk TV'ye, SÖZCÜ'ye, masumiyet karinesini, yani yargılanan birinin yargılaması bitene kadar masum olmasıyla ilgili temel bir kaideyi aksattıkları için 7 kez ceza kesmiş. Sebep ne?

-Sinan Ateş davası bitmeden tetikçiye katil diyor diye. Sebep ne? Kartalkaya yangını ile ilgili buradakilerin katilleri diye oradaki sanıkları söylediler diye ceza kesmişler. Çünkü yargılama bitmeden bunu yapmak suçmuş. Ebubekir Şahin, Allah aşkına şu kadar haysiyet varsa, şu kadar vicdan, şu kadar insaf, yapmış olduğun görevin gerektirdiği şu kadarcık, toplu iğne başı kadar adalet duygusu varsa. "İmamoğlu inşaat projelerinde usulsüzlük" TRT Haber, Gece Bakışı programı. "İddialar komik de çatı yüksekliği, teras büyüklüğü, kat planı projeye aykırı değiştirilmiş." Bakın, İmamoğlu'nu çatı yüksekliğini 20 cm yüksek yapmakla, terası büyütüp, terası küçültüp yatak odasını büyütmekle suçluyorlar.

-"İmamoğlu inşaat projelerinde usulsüzlük" dosya resimleri, bu TRT. Bırak yargılama bitecek, masumiyet karinesi, daha iddianame yok. Dosyada gizlilik var. Dosya TRT'ye servis edilmiş. TRT'de "usulsüzlük" iddiası bile demiyor. "Usulsüz yapıya kullanım izni. Beylikdüzü Belediyesi projeye aykırı yapıya izin belgesi düzenledi." Usulsüz yapıya kullanım izni. Bu mavi bir dosya. Güya dosya gizli. Kimse bilmiyor. Avukatlar zor görüyor. TRT bu ifadeleri kullanıyor.

"HEYBEDEN KIBRIS KADAR TURP ÇIKTI"

Kıbrıs’ı ne işlere zemin etmişler. Kıbrıs kadar turp çıktı heybeden. Kıbrıs kadar! Eski KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Seri, Babası Maksut Serim Akbil, İkdaş, Belbim davaları sırasında Vakıfbank Valide Sultan şubesinin müdürü... O günden beri o ilişki içindeler. Bir açıp okuyalım, bir açıp okuyalım neler olmuş Akbil’de. Nasıl yolsuzluktan yargılanılmış? Bütün Harun Karaca en son bütün Akbil yolsuzları nasıl yıllarca milletvekilliği ile kaçırılmış? Sonra o davalara neler yapılmış? Maksut Serim ya Vakıfbank’ın şube müdüründen örtülü ödenek başkanı yaptı. Yanından ayırmıyor. Gelmiş gelmiş onun oğlu Yasin Ekrem Serim meslekten gelmez dışişlerine sokulmuş, özel kalem yapılmış, büyükelçi yapılmış. Kıbrıs gibi yere meslekten gelmeyen büyükelçi atanmış. 6 ay sonra buradan söyledim pis kokular geliyor ne oluyor diye görevden aldılar. Niye aldınız kardeşim söyleyin cevap yok. Bakın. Bir hesap hareketleri var. Gemiler var. Onunla ilgili kimler kimler var. Hakan Fidan’ın Binali Yıldırım’ın isimleri geçiyor. Ben geçen hafta da aynı özeni söyledim. Çocuklarının ismi geçiyor ama biz bir kişi düzgünce soruşturulup yargılanıp ceza alıp kesinleşmeden ne kişiye bir şey deriz ne ailesine bir şey deriz.

"KİTABIMIZDA AİLE İLE UĞRAŞMAK YOK"

Buradan Sayın Hasan Doğan Sayın Erdoğan’ın özel kalemi. Bazı konuşmaların bazı kısımlarını Sayın Erdoğan’ın dikkatine sunduğunu duyuyoruz. Bu kısmını söyleyin. İzlesin Erdoğan. Bir bizim kitabımızda aile ile uğraşmak yok. Eğer ailenin bir suçu varsa o babasının oğlu olduğu için sanıklara giderek değil bizzat kendisi sorgulanır, yargılanır ceza alır kesinleşirse orada kesinleşir.Hani siyaseti belli sınırların içinde yapılacak ya. Biz öyle aileye sağa sola olmadan saldırmayız. Ama şuna bakın şuna şuna Sayın Erdoğan. Şimdi bir yandan 45 kaset 40’ı var 5’i kayıp. O 5’inde neler var neler diye söyleyenler her tarafa dökülen bilgiler bu 40 kaset 45 kaset işini ilk söyleyen Sedat Peker. Söylediği Süleyman Soylu o gün İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı ne işi var Dubai’de Sedat Peker’in peşine Dubai’ye? O günden sonra bakanlıktan alındı ama burada bir kenarda tutuluyor. Şimdi o birileri ya bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu? Binali Yıldırım’ın oğlu yok mu?

Erdoğan’ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor diye bize alttan bilgi akıtanlar var ya Sayın Erdoğan senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama. Bu içinde cümlesinde kurduğum cümlelerde ara. Çok soylu bir davranış var çok soylu. Kendini kurtaracak ya kendini kurtaracak ya o yüzden izlesin bunu Sayın Erdoğan. Ya o kasetler bizde de var. İçinde bir ben mi varım? Özgür Özel’e söyleyin birazcık da soyadı Erdoğan olanları konuşsun. Ey Süleyman Soylu ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım. Ama milletimizin de vicdanına sığınırız. Bir tarafta Kıbrıs yıkılıyor. Kasetler, söylenenler, tanıklar, ispatlar onu söyleyen. Ya bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta..."

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN HAZIRIZ"

CHP olarak başından beri bu meselenin samimi, şeffaf, TBMM zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Kürt sorununun çözülmesine ve en ciddi adımların atılması için hazırız. Ne yapılacaksa milletin gözünün önünde olması gerektiğini söyledik.

Bir yandan sayın Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsun?" diyor. Eyvallah dedik, terörsüz Türkiye istiyoruz. Şehitlerin, gazilerin, tüm mağdurların rızalığını istiyoruz, annelerin göz yaşı akmasın diyoruz.

Bunun üstüne şunu söyledik: Siz de hem terörsüz hem çetesiz Türkiye istiyor musunuz? Buna bir cevap alamadık. Terörsüz Türkiye'ye, tutuksuz yargılamaya, TRT'den yayına varım.

BAHÇELİ YANIT: BENİM SAVAŞIM NİYE SENİNLE OLSUN?

Bahçeli 23 Nisan mesajı yayımlamış. Dün ayakta videosunu gördük. Bu kürsüde söylemiştik, sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok hastayla uğraşmak. Bugün yazmış da yazmış, CHP diyor Özgür Özel diyor. Savaş ilan ediyoruz diyor, savaş ilan ederim demedim, yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez, ne Trump'tan ne bir başka süper güçten... Benim savaşım niye seninle olsun?