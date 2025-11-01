CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'de ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını ifade etti.

Özel'in açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Hakan'ı kumpasla içeri alıp Gaziosmanpaşa'ya bir vekil seçmişlerdi, o vekil oradan gitmesin diye o vekil Gaziosmanpaşa Belediyesine müteahhitleri çağırıyor, Hakan hakkında savcılığa gidin bir şey söyleyin, Hakan çıkmasın, 'Hakan'a iftira atmazsanız alacaklarınızı ödemem' diyen bir rezaletle karşı karşıyayız.

- Haberleri yoksa derhal oradaki Belediye Başkan Vekilini ve oradaki yöneticileri çağırdıkları müteahhitler üzerinden, hazır Belediyenin de kayıtlarını alsınlar, çağırılan müteahhitlerin ifadelerini alsınlar, çıkması gerekeni çıkarıp (Hakan Bahçetepe), girmesi gerekeni içeri soksunlar.

- Yolsuzluk dosyasında konuyu siyasi bulanlar %65, terör dosyasında %76, casusluk dosyasına inanmayanlar %80.

ERDOĞAN'A FETRET DEVRİ YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıklarına" ilişkin sözleri yanıt veren Özel, ""İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan'ı türlü iftiralarla alıp buraya (Silivri) koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan!" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir’e yeniden aday olsun, ben Ekrem İmamoğlu’nu aday gösteriyorum. İstifa etmesine de gerek yok aday olması için. Kazanırsa 'Cumhurbaşkanlığında kalacağım' derse İBB Başkanlığı'na Meclis kendi içerisinden birini seçer. Güveniyorsa kendisine çıksın karşımıza!