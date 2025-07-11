Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingini bu akşam Antalya’da düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili inanılmaz bir "kurguyu" açıkladı.

Özel, "Baklavacı sizin işbirlikçiniz! Kaçak içki ve uyuşturucudan almışlar, bir ay eğitip baklava kumpasını planlamışlar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar" ifadelerini kullandı.

MİTİNG BİTER BİTMEZ SORUŞTURMA

Mitingin sona ermesinin ardından, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri hakkında, Muratpaşa ilçesinde katıldığı açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada soruşturmanın, "Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle" başlatıldığı ifade edildi.

GEÇEN HAFTA DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Özel'e geçen hafta da, MYK toplantısında yaptı açıklamalar gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.