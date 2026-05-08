Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey, Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu ve Ekrem Açıkel soruyor; Özgür Özel yanıtlıyor.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkındaki iddialar için ne diyecek? Erken seçim için neden Ekim 2027’yi işaret etti? Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yönelik planı ne? Ekonomik buhran için çözüm önerileri neler?

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"- Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, "Arıyoruz, açmıyor" dediler. Bir takım söylentiler duyulmuştu, anladınız mı?

- Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım.

- Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.

“- Başka partiye götürme” falan diye… Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Demin bir yalanlama gelmedi.

- Diğer taraftan Keçiören Belediye Başkanı… Biliyorsunuz Osman Gökçek ve AK Parti’nin bir önceki Keçiören Başkanı ve son seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, ısrarla “Partimizin kapısında, AK Parti’ye gelmeye çalışıyor” diye açıklamalar yapıyordu.

- Bu şartlar altında kendisine sormuştum. O bana “İnanın gözünüzün içine bakarak söylüyorum, böyle bir şey yok” demişti. Birden AK Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler çıkmıştı. O da telefonları kapatmıştı.

- Ankaragücü’nün bir taraftar grubuna “Çarşamba günü gelir misin? Beni desteklemeye, tezahürat yapmaya…” demişti. Diğer taraftan AK Parti’nin Meclis’teki grup başkanı böyle bir katılımı AK Parti muhabirlerine doğrulamıştı. O sırada da bizim aramızda hararetli bir mesajlaşma yaşandı."

