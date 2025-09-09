CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından İstanbul Taksim'de çelenk bırakma törenine katıldı.Çelenk törenine katılacağını söyleyen kayyum Gürsel Tekin törene katılmadı. Törene yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Taksim Meydanı'ndaydı.

Çelenk törenine yoğun katılım sağlandı. "Özgür Başkan" sloganları atıldı. Gürsel Tekin de Taksim'de protesto edildi.

"KİMSEYE HAK ETTİĞİNDEN FAZLA DEĞER ATFETMEYİN"

Özgür Özel, "Kimseye hak ettiğinden fazla değer atfetmeyin. Bugün 9 Eylül, CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı , önceki genel başkanı ziyaret ettim. CHP İstanbul İl Başkanımla buraya geldik." dedi.

GÜRSEL TEKİN'E SERT SÖZLER

Özel şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye AKP'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine yapılan darbeyi ve beş bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü.

Eğer yetkiyi AK Parti'yi yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız, yetkiyi milletten alıyorsunuz Taksim'e gelirsiniz sizi beş bin partili karşılar.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, SADECE SİZE GÜVENİYORUM"

CHP'yi bölebilir mi? CHP birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler Türkiye'de Gazi'nin kurduğu cumhuriyette çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini hazmedemeyenler şimdiden İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya yerine atanmışları getirmeye çalışıyorlar.

Teslim olmayacağız. Sadece ve sadece sizi güveniyorum!

Özel'in törenin ardından eski CHP İl Binası, yeni çalışma ofisine gitmesi bekleniyor.

TAKSİM'DE POLİS ABLUKASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Çevreye barikatlar kuruldu, çevik kuvvet ekipleri hazır bulundu. Bomba uzmanları da tören alanında köpeklerle arama yaptı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da törene ilişkin olarak, "Bugün orda olamasam da ruhen sizlerle birlikteyim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve vatandaşlarımızla birlikte, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. yıl dönümünü kutlayacağız." mesajını paylaştı.