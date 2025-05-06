CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören sonrası saldırıya uğramasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

'Bir cevabımız olacak' diyen Özel, 'Yarın akşam Beyazıt meydanındayız. Cumartesi Van'dayız, 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Okudun mu cevabı?' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

'SIRRI ABİNİN SIRRINI SÖYLEYECEĞİMİZ GÜN BİR ŞEY OLDU'

Sırrını söyleyeceğimiz gün, Sırrı abinin, onu sıfırlayıp öbür dünyaya, cennete yollayacağımız gün başka bir şey oldu. Bir saldırı gerçekleşti ve maalesef en büyük üzüntüm odur ki, canımı yakan odur.

Yoksa o evlat katili bizim canımızı yakamaz. Canımı yakan, o gün uzun uzun Sırrı Süreyya Önder'in yaptıkları konuşulacakken, hayatı konuşulacakken, barış, kardeşlik konuşulacakken saldırı konuşuldu. O yüzden sadece bir üzüntü içindeyim. Ne diyeceksin saldırıya? Açık olmak, net olmak lazım.

'SALDIRI AÇIK BİR MEKTUPTUR, İHTAR ÇEKTİLER'

Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler. İlk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. "Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır." asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, kimin yaptığını araştırmak polisin, devletin görevidir. Bütün bağlantılarına ulaşmak görevleridir. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi, iktidarının 23. yılında bir büyük sınav verecek. Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne ala. Hiçbir problem yok. O güne kadar ben bu yükü kimsenin sırtına vuramam. Ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa o zaman o bir yeri de, bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur.

'İKTİDAR SORUMLULARI ORTAYA ÇIKARTSIN'

İlk andan itibaren siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, tüm sendikaların, neredeyse tüm sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, derneklerin yani bugüne kadar kimle temas etmiş, kime dokunmuş, kiminle görüşmüşsek ve görüşememişsek herkesin, bütün dostların üzüntü beyanlarını duyduk, açıklamalarını okuduk, iyi dileklerini duyduk. Çok telefonla konuştum ama belki elli katıyla konuşamadım. Açamadıklarımız, dönemediklerimiz hakkını helal etsinler ve çok önemli tespitler vardı. Bu noktada, bu noktada ilgili bakanlar, Cumhurbaşkanı, AK Parti'den önemli isimler, arayan herkesin ama herkesin göstermiş olduğu o an itibariyle, o andan bu ana kadarki sorumlu dile teşekkür ederim. Bizi içinde bulunduğumuz bu atmosferden çıkaracak samimi adımların atılması gerekiyor. Şunun farkındayım. Şunun açıkça farkındayım. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda birileri, o birileri kim, açığa çıkarmak devletin görevi. Şu an devletin kademelerini yöneten hükümetin görevi.

'MEKTUBU KALIN KALIN YAZMIŞLAR'

Ama birileri bize şunu söylüyor. Diyorlar ki: "Biz Türkiye'yi bir noktaya getirdik, bir şeye karar verdik. Siz bu kararın önünde engelsiniz. Siz direniyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Hatta yaptığımız işi darbe olarak nitelendirip bu kurduğumuz planı bozmak için emek ediyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, meydanları dolduruyorsunuz. Her hafta bir yerde miting, her çarşamba bir yerde miting, sürekli gündemde tutuyorsunuz. Durun, oturun, Ankara'ya dönün ve partinizde oturun." Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar. Kimi yolluyor? Bir evlat katilini. Diyor ki: "Evladını öldürmüş, sana mı kıymayacak? Evladını öldürmüş birinin eli sana değdi. Bugün eli boştu, yarın başka bir şey olabilir." diyor. Bu saldırıyı önceden gelip planlayıp, görünerek, ona iki saat orada biz beklettik ve sana sokakta saldırttık." diyor. Yoksa AKM'de yanı başıma da oturtabilirlerdi onu.

'CESARETİN VARSA ELİNİ DOLDUR YOLLA'

Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! Gazi partisi o mektubu böyle okur kardeşim. Hadi şimdi o evlat katilini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa elini doldur da yolla.