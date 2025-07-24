Saray'a yakınlığıyla bilinen yazar Abdulkadir Selvi, CHP’nin İmralı sürecinde Meclis komisyonuna katılmak için “Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması” şartını öne sürdüğünü iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu iddiayı net bir dille yalanladı.

“Tutuksuz yargılama ilkesini savunuruz ama komisyona katılmak için böyle bir ön şartımız olmadı” diyen Özel, Meclis’te sürecin ele alınmasını ilk isteyen partinin CHP olduğunu da hatırlattı...

Ancak Selvi, Özel’in açıklamasını köşesine taşımayarak hem yanıt hakkını görmezden geldi hem de iddiasında ısrarcı oldu.

YANIT HAKKINI GÖRMEZDEN GELDİ

Saray’a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında aynı iddiayı yeniden gündeme getirdi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açık ve net yanıtına rağmen, Selvi geri adım atmadı.

Özel’in açıklamalarına köşesinde yer vermedi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin önerisini üç başlıkta özetlemek mümkün.

1- Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevindeki DEM’li siyasetçilerle ilgili düzenleme yapılırken daha acil bir sorun olarak Ekrem İmamoğlu’nun durumuna el atılmaması beklenemez. Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın ama Ekrem İmamoğlu da cezaevinde kalmasın.

2- Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını sağlayacak olan hukuki düzenlemeler yapılsın. İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının yargılanmasına yeni bir hukuki çerçeve oluşturulsun.

3- Belediyelere kayyum atanmasına son verecek yasal düzenlemeler yapılsın.