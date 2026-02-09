CHP lideri Özgür Özel, partisinden istifa ederek siyasi gündemin merkezine oturan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili dikkat çekici bir "dosya" açıklamasına hazırlanıyor. Özel’in, yarın TBMM’deki grup kürsüsünden, Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu döneme yönelik AK Parti cephesinden gelen ağır suçlamaları detaylandırması bekleniyor.

ŞİKAYETÇİLER TANIDIK ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Mesut Özarslan ve PORTAŞ A.Ş. yetkilileri hakkında bugüne kadar AK Partili siyasetçiler tarafından 5 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Bu başvuruların altındaki imzalar ise Ankara siyasetinin yakından tanıdığı şu isimlerden oluşuyor:

Osman Gökçek: AK Parti Ankara Milletvekili.

Fatih Ünal: Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü.

Murat Köse: Eski Mamak Belediye Başkanı.

İHALE VE İŞ DENEYİM BELGELERİ

Adli makamlara yansıyan iddialar oldukça ciddi başlıkları kapsıyor. Suç duyurularında Özarslan’a yöneltilen temel suçlamalar "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" olarak şekilleniyor. Şikayete konu olan projeler ise şunlar:

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki ihaleler.

Hıdırlıktepe bölgesindeki anıt yapımına ilişkin süreçler.

İhale süreçlerinde geçersiz iş deneyim belgelerinin kabul edildiği iddiası.

Özgür Özel’in bu dosyaları kamuoyuyla paylaşırken meselenin sadece hukuki değil, siyasi boyutuna da odaklanacağı öğrenildi. CHP liderinin, dün kendisini "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlayan ve hakkında adli işlem başlatan bir siyasi anlayışa (AK Parti) bugün Özarslan’ın yakınlaşma çabasını sert bir dille eleştirmesi ve bu durumu "siyasi çelişki" olarak nitelendirmesi bekleniyor.

Bu açıklamaların, Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası sonrası Ankara siyasetindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.