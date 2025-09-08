CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden alındı, yönetime kayyum atandı.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün tüm tartışmaların ortasında Sarıyer'deki il binasına polis eşliğinde giriş yaptı.

Tepki çeken gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak değiştirdi.

Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki özel çalışma ofisi olarak kullanılması kararlaştırıldı.

ÖZEL, OFİSE GİDECEK

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özgür Özel, Sarıyer'deki yeni çalışma ofisine yarın gidecek.

TEKİN: YARIN YİNE GELECEĞİM

Ofiste kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Bu arada Gürsel Tekin akşam saatlerinde eski CHP İstanbul İl Binası'ndan ayrıldı. Tekin, yarın yine geleceğini söyledi.