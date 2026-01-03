CHP, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlattıkları mitinglerden 78’incisini Çankırı'da düzenliyor.

İMAMOĞLU: VAKTİ GELMİŞ DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ

İmamoğlu Çankırı mitingine yolladığı mesajda, "Vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz. İktidar değişecek, bir avuç insan çekilecek ve ülkemiz, milletin ortak aklıyla, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Bizim siyaset anlayışımızın temeli, herkesi kendimiz gibi görmek, herkesi eşit ölçüde değerli ve saygın kabul etmektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çankırı'da toplanan kalabalığa sesleniyor. Özel şu ifadeleri kullandı:

Siyasette kale devri bitmiştir. Artık Çankırı ne onun ne bunun, kimsenin kalesi değildir. Çankırı olsa olsa milletin kalesidir.

Bu meydan dolmaz diyenlere şunu söylüyorum, bu meydanı görmeye davet ediyorum.

"DEMOKRAT MISIN SEÇİM KAYBETTİĞİNDE BELLİ OLUR"

Demokrasi kazandığın seçimden sonra belli olmaz. Demokrat mısın değil misin seçimi kaybettiğinde belli olur.

31 Mart seçimlerinde tarihlerinde ilk kez ikinci parti olunca hazımsızlığa, saldırmaya başladılar. Seçtiğimiz belediye başkanlarımızı, arkadaşlarımızı iftiralarla tutukladılar.

Tayyip Erdoğan'ı yenmek, seçim kazanmak, iktidar olmak istemek suç değildir. Bu ülkede birilerinin değil milletin dediği olur.

AK Parti düzeninin beş tane utanç madalyası var boynunda. Edirneliler her hafta Yunanistan'dan alışveriş yapıyor. Türkiye'de etin kilosu 1000 TL, Yunanistan'da 500 lira.

Biz de asgari ücret 500 Euro, Yunanistan'da asgari ücret 1400 Euro. Bizim üç katımız asgari ücret alıp yarı fiyatına et yiyebiliyorlar.

Manisa'da rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimin Manisa'ya kazandırdığı ilk iş Halk Mandıra açmaktı. Halk Mandıra'da fiyatları kontrol ettim. Zeyrek'in açtığı Halk Mandıra'da etin kilosu 550 TL.

