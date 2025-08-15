Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı.

AKP rozeti takmadan önce sosyal medya hesabındaki açıklaması dışında herhangi bir açıklama yapmayan Çerçioğlu sessizliğini bozdu.

Bugün kente gittiği ve ilk toplantısını yaptığı öğrenilen Çerçioğlu, tv100'e konuştu.

AKP'li başkanın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle.

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı.

Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım.”