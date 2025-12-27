Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan İlayda Korkulu, AKP’ye üye olmaya zorlandığını açıkladı. Bu dayatmayı reddettiğini belirten Korkulu, mobbinge uğradığını ve işten çıkarıldığını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
BirGün’den Mahir Kanaat’ın haberine göre Korkulu; 28 Kasım tarihinde AKP üyeliğine zorlandığını, bu talebi reddetmesinin ardından yaklaşık bir ay boyunca sistematik baskı ve mobbinge maruz kaldığını söyledi.
İş akdinin feshedildiğini belirten Korkulu, siyasi görüşü nedeniyle cezalandırıldığını dile getirdi. Korkulu’nun avukatı Mustafa Dinç, sürede işe iade davası açılacağını da söyledi.