14 Ağustos'ta sürpriz bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılmıştı.



Siyaset kulislerinde sık sık tartışmalı konular ile gündem olan Çerçioğlu hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

VALİDEN RAHATSIZ OLDU, YERLİKAYA'YA ŞİKAYET ETTİ



Aydınpost'ta yer alan habere göre, Çerçioğlu, Vali Yakup Canbolat’ı “Büyükşehir Belediye Meclisi için gerekli güvenliği sağlayamamak” ve “henüz kendisini ziyaret etmemek” gerekçeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şikâyet etti.



Çerçioğlu’nu asıl öfkelendiren noktanın ise, Vali Canbolat’ın kendisini ziyaret etmemesine rağmen en önemli siyasi rakibi olarak gördüğü Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Meclis Grup Başkanı Ömer Günel’i makamında kabul etmesi olduğu konuşuluyor. Şikâyetin ardından gerçekleşen resmi ziyarette ise Çerçioğlu’nun, Vali Canbolat’ı kot pantolonla karşılaması dikkat çekti.

İL BAŞKANI İÇİN DE DEĞİŞİM TALEBİ



Kulislerde konuşulan bir diğer iddia, Çerçioğlu’nun AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’i de genel merkeze şikâyet ettiği yönünde. Çerçioğlu’nun, “uyumlu çalışabileceği” bir il başkanı atanmasını istediği ve bu talebini Ankara’da dile getirdiği belirtiliyor.