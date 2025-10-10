Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu ARENA Programında konuşuluyor.

AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adli dosyaları ARENA'da masaya yatırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konuk olduğu programda Özlem Çerçioğlu'nun Sultanhisar İlçesi'ndeki imar rantı iddialarını anlattı

Günel şu ifadeleri kullandı:

"- Sultanhisar ilçesinde 1/1000'lik bir parsel açıklanıyor. Bu plan revizyonu resen Büyükşehire gönderiyor. Kamu yararı iddiasındaki bölümün gerçek olmadığını anlatacağım. Daha da önemli olan plan revizyonuna dahil olan sınırlar mavi ile çizili sınırlar. Tüm Sultanhisar yani. Çerçioğlu ailesine ait yerler de var. Orada aşağı yukarı 70 Bin metrekarelik bir alan var. Toplamda 61 dönümlük bir alan var. Bu alanda başka hiçbir yapı yok. Burası Çerçioğlu ailesinin şirketine ait Nisa Hotel. Sadece oraya ait yapı var."

"2016 YILINDA İMARA KAPALI ARAZİYİ İMARA AÇTILAR"

"- 2016 yılında bu alanda bir plan yapıyorlar. Bu planın sınırlarını genişletip Çerçioğlu ailesine ait araziyi de imara açıyorlar. Öncesinde imara kapalıydı. Zeytinlik arazisiydi orası 2016'da imara açılıyor. 2018'de zemin etüdü yapılıyor ve alanda kayma riski olduğu yerler yapılaşma riski arazi oluyor. 2025'te Sultanhisar revizyon planıyla birlikte parti değişmeden iki gün önce tüm bu yapı yasaklı alanlar park oluyor."

"400 MİLYON TL KAZANÇ ELDE ETTİLER"

"- Yapı yasaklı alanda imar devam ediyor. Revizyonda toplamda 6 Bin Metrekare ilave imar hakkı elde ediyorlar. Her yerde kayma riski var ama Nisa Hotel'in olduğu yerde yapı yasağı yok. Bu plan değişikliği ile 400 Milyon TL kazandılar. Yapı yasaklı hale gelip parka dönüşürken sadece bu yapının imara açık hale getirilmesi bir usulsüzlüktür."

"BAŞKASININ ARAZİSİNDEN KESİP HAK GASPI YAPTI"

"- Gene aynı revizyon içerisinde toplam 11 Bin 967 metrekarelik bir alan. Boş bir parsel burası. Burada revizyonun içinde alan düzenleniyor. Fakat imar hakkı Bin 700 metrekare artıyor. Yan parsellerdeki hakkı alınıp kendi parseline ilave ediyor. Sadece imar rantı değil imar gaspı da var. Başkasının hakkını kendi hakkına ekliyorsun. Bin 700 metrekare ilave inşaat hakkı elde ediyor. Burası 100 Milyon liralık imar hakkı sağlıyor."