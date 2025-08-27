Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'ye transferinden sonra gündemden düşmüyor. Çerçioğlu'nun "aklandım" dediği Aziz İhsan Aktaş dosyasının tekrar açıldığını ve ifadelerin alınmaya başlandığını Türkiye'ye Sözcü TV duyurmuştu. Şimdi de Çerçioğlu'nun aile şirketinin usulsüz kazancına ve imar rantına dair rapor Sözcü TV'ye ulaştı.

Raporda söz konusu arazinin Çerçioğlu Ailesi'nin turizm şirketine ait ve Sultanhisar ilçesinde bulunduğu var. Buna göre 2016 öncesi bu arazi turizm tesisi olarak planlandı fakat yapılaşma şartları detaylıca belirtilmedi. Söz konusu parseldeki zeytinlik vasfına dahil olan alanlar da planlamaya dahil edilerek genişletildi. Bu plan değişikliği için Sultanhisar Belediyesi'nin resen talebi, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Büyükşehir belediye meclisi onayı nedeniyle taşınmaz maliklerinden herhangi bir plan ücreti alınmadı. Böylece büyük bir kamu zararına neden olundu. Yatırılması gereken tutar 2016 rayiçlerine göre 2 milyon TL idi.

EROZYON BÖLGESİNDE OTEL Mİ YAPILDI?

Söz konusu arazinin de içinde bulunduğu alanda 2018'de imar planına esas jeolojik etüt raporu hazırlandı. Bölge toprak kayması riski bulunan erozyon bölgesi olarak ilan edildi. Çünkü rapora göre parsellerin çok yakınından 3 adet diri fay geçiyordu. Buna rağmen Çerçioğlu'nun ailesi şirketine ait parsel ve üzerinde bulunan otel raporun kapsadığı alanların dışında bırakıldı.

AKP'YE GEÇMEDEN İKİ GÜN ÖNCE...

Çerçioğlu ve beraberindeki ilçe belediye başkanları AKP'ye katılmadan iki gün önce 12 Ağustos 2025'te çarpıcı bir belediye meclis kararı alındı. Sultanhisar'daki araziye dair imar planı revizyonu onaylandı. Bu planlamayla birlikte yapı yasaklı bölgeler kapsamından da çıkartılmış oldu. Karar bununla da sınırlı kalmadı. Ayrıca otelin bitişiğinde bulunan ve yasaklı bölge kapsamındaki arazi de yapılaşmaya dahil edildi. Yasaklı bölgeler kapsamından çıkartıldı. Böylece otel emsali bir imarın izni çıkartılmış oldu. 11 bin 720 metre kare emsal yapılaşma hakkına kavuşturuldu. Hem haksız kazanç sağlandı hem de 5 bin metrekare ilave yapılaşma izni çıkartıldı.

YOLU DAHİ KAMUYA BIRAKMAMIŞLAR

Revizyon öncesi planda bulunan yol dahi kaldırıldı. 3350 metrekarelik alan otel imarına dahil edildi. Yolun ayrıca parsel malikine satılmasının da önü açıldı. Emsal değerine göre hesaplandığında yolda kazanılan ilave inşaat alanı yaklaşık bin metrekareye denk geliyor. Ayrıca planlama bölgesinde kamuya terk edilmesi gereken alan oranı bu bölgeye özel olarak yaklaşık yüzde 7-8 civarında bırakıldı. Mevzuat gereği bu oranın en az yüzde 40-45 arasında olması gerekiyordu.