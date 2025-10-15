Atama yöntemiyle aday gösterildikten sonra 31 Mart 2024’te tekrar seçildiği CHP’den 14 Ağustos’ta istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gündemden düşmüyor. Çerçioğlu bu kez belediye meclisine polis çağırdı.

MECLİS TOPLANTISI POLİS ABLUKASINDA YAPILDI

Dün gerçekleştirilen Ekim ayı olağan toplantısı öncesi ve esnasında belediyeye 100’den fazla polis gönderildi.

Emniyet personeli belediye binasını bariyerlerle çevrelerken, meclis toplantı salonuna da polisler girdi.

Polislerin bir kısmı salonun köşelerinde beklerken, diğerleri de merdiven aralarında sıralanarak parti grupları arasında etten duvar oluşturdu.

ÖMER GÜNEL “İMAR RANTINA SON” İLANLARI VERDİ

Gerilim bugün de bir başka yerden patlak verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’ne ait ilan panolarına afişler astırdı.

CHP’li Günel’in afişlerinde “Aydın’da imar rantına son” ifadesi yer aldı. Günel’in ilan ücretini kendi bütçesinden ödediği açıklandı.

ÇERÇİOĞLU AFİŞLERİ KALDIRMAK İSTEDİ

Bu afişler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu rahatsız etti. İlçeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesine bağlı fen işleri ve zabıta ekipleri afişleri kaldırmak istedi. Bu iş için vinç de gönderildi.

Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi personeli “Buna yetki ve hakkınız yok. Bu panolar Kuşadası Belediyesi’ne aittir” diyerek direnç gösterdi. İki belediye personeli bir süre tartıştı. Olay yerine polis de geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri afişlere müdahale edemedi ve geri döndü.