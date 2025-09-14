AKP Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat tanışma programı düzenlendi.

Programa AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra CHP'den istifa ederek, AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de katıldı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, yaptığı konuşmada kendisinin çok güzel karşılandığını belirtti.

Gürzel, bugün ilk defa il teşkilatıyla bir araya geldiklerini dile getirerek, "Bundan sonra uzun uzun tanışma fırsatımız olacak her birinizle. Hepinize çok teşekkür ederim. Aranıza beni kattığınız için bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Bundan sonra Beykoz'da sadece hizmeti konuşacağız. Bundan sonra herhangi bir kavga, kaosun olmadığı, mutluluk ve güzellik içerisinde hizmet ettiğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.

AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan da Belediye Başkan Vekili Gürzel'e AKP'ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.