CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak görevden alınan Alaattin Köseler'in ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçtikten sonra makamındaki değişiklik dikkat çekti.

Daha önce Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen, Atatürk'ün bir vatandaşı dinlediği tablonun makam odasından kaldırıldığı ortaya çıktı.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve bazı AKP'li isimlerin ziyaretlerinde paylaşılan görsellerde, söz konusu tablonun yerine Atatürk ve Erdoğan'ın yan yana yer aldığı fotoğrafların koyulduğu görüldü.

AKP'YE GEÇMİŞTİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, AKP'ye geçmişti.

Gürzel'in rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Gürzel'in bu kararı tepkilere neden olmuştu.