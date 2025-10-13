AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yıllardır kendisine en sert eleştirileri yönelten Akit TV'ye konuk oldu.



AKP içerisindeki radikal muhafazakarların hedefinde olan Zengin, 'Kırmızı Masa' adlı programda sunucu Muharrem Coşkun'un LGBT derneklerine ilişkin sorusunun ardından zor anlar yaşadı.



SUÇU DAVUTOĞLU'NA ATTI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI



Coşkun'un Zengin'e yönelttiği 'LGBT dernekleri kapatılmalı mı?' sorusuna 'Bu konu bildiğim bir konu değil' yanıtını veren Zengin, daha sonra sunucu Coşkun'un AKP döneminde LGBT derneklerine izin verildiğini hatırlatması üzerine 'Davutoğlu döneminde mi olmuş' ifadelerini kullandı.



Program sunucusu Coşkun, Zengin'in sözlerine 'Hayır. 2004'ten itibaren. Ondan sonra mantar gibi çoğalıyorlar' yanıtını verirken, aldığı cevap karşısında afallayan Zengin, 'Bu bildiğim bir konu değil. İlk defa duyuyorum 2004'te olduğunu. Hakikaten bilmiyorum' şeklinde konuştu.



'DERNEKLER KAPATILSA, BU KONU BİTER Mİ?'



Programın devamında ikili arasında yaşanan konuşmalarda Zengin, LGBT derneklerinin kapatılmasının bu konuyu çözüme kavuşturmayacağını belirtti.

Zengin, sunucu Coşkun'a söz konusu durum için 'Ben size bir soru sorayım. Bu dernekler kapatılsa bu işler toptan yasaklansa bu konu biter mi sizce?' ifadeleriyle yanıt verdi.