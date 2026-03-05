Geniş masalar kuruldu, adı ilk kez duyulan yemekler vekillerin önüne konuldu. Savunma AKP'den "Önce kendi aşçılarımız yaptı" sonra da "Peynir ekmek yeriz gerekirse" şeklinde geldi. İftar menüsünün tartışılmasından rahatsız olan AKP'li Özlem Zengin bu tartışmaların Türkiye'ye zarar verdiğini söyledi. TBMM'de iftarın haber olmasından rahatsız olan Özlem Zengin, TBMM'de yemek ikramının kaldırılmasını istedi. Peki Meclis iftarındaki menüde neler var? SÖZCÜ Ana Haber sunucusu Serdar Cebe iftar tabağını tekrardan hatırlattı

