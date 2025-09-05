G.Saray’da Alper krizi, camiayı ikiye böldü. Suudi Arabistan kulübü NEOM’dan yaklaşık 12 milyon Euro’luk teklif alması üzerine antrenmanlara çıkmayan, son iki maçta kadroya alınmayan 25 yaşındaki oyuncu konusunda yönetim zamma hazırlanıyor. 2.5 milyon Euro kazanan genç oyuncunun ücreti, 4.5 milyon Euro alan Davinson ve Torreira seviyesine çekilecek.

ADIM ATMASI GEREK

Ancak bu durum camiada rahatsızlığa yol açtı. Sarı-kırmızılılar, “Her teklif gelene zam mı yapacağız?” duruşu sergilerken, bir kesim ise “Barış zammı hak ediyor” görüşünü dile getirdi. Yönetim ile Barış arasındaki görüşme sonrası milli futbolcu, camianın gönlünü kazanmak adına adım atacak.