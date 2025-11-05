Soygun, Louvre’un ünlü Apollon Galerisi’nde meydana geldi. Fransa Kraliyet tacına ait toplam değeri 88 milyon euro olan sekiz mücevher çalındı. Olayın ardından Fransız polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

SOYGUNCU YOUTUBER ÇIKTI

Soruşturmada tutuklanan dört kişiden biri, 39 yaşındaki Abdoulaye. Sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” adıyla bilinen eski YouTuber, 2000’li yılların sonunda motosiklet akrobasi videolarıyla tanınmıştı. Zamanla içeriklerini motosiklet eğitimi ve vücut geliştirme konularına kaydıran Doudou, bir dönem binlerce takipçiye sahipti.

Ancak YouTube kariyeri, Abdoulaye’nin suç dosyasını gölgede bırakmaya yetmedi. Le Parisien gazetesine göre, zanlı daha önce uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan birçok kez gözaltına alındı.

3 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ

2014 yılında bir kuyumcu soygunu nedeniyle üç yıl hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra yasa dışı taksi şoförlüğü yaptı ve hatta bir dönem Centre Pompidou ile Musée Précaire Albinet’de güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

Soygunla ilgili ifadesinde, “bir grup azmettiricinin talimatıyla hareket ettiğini” öne süren Abdoulaye, suçlamaların bir kısmını kabul etti. Ancak onun ve diğer zanlıların bazı açıklamaları polis ekiplerinde şaşkınlık yarattı. Zanlılardan biri Louvre’un sadece cam piramitten ibaret olduğunu düşündüğünü söylerken, bir diğeri müzenin pazar günleri kapalı olduğunu sanıyordu.

Fransız polis yetkilileri, bu ifadelere rağmen olayın ardında daha karmaşık bir suç örgütlenmesi olabileceği görüşünde. Çalınan mücevherlerin nerede olduğu ise hâlâ bilinmiyor.

İHMALLER ZİNCİRİ Mİ?

Fransız gazetesi Liberation’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, müzenin güvenlik sistemlerine erişim şifresinin yıllarca sadece “Louvre” olarak kaldığı öğrenildi. 2014’te hazırlanan gizli denetim raporlarına göre, müzenin dijital altyapısı ciddi güvenlik zafiyetleri içeriyor, bazı sistemler hâlâ Windows 2000 ve Windows Server 2003 gibi eski yazılımlar üzerinde çalışıyordu.

Denetçiler, yalnızca “Louvre” yazarak sistemlere giriş yapabildiklerini belirtti. Bu durum, 88 milyon euroluk mücevherlerin çalınmasını kolaylaştırmış olabilir.