AUSA Global Force Symposium 2026 kapsamında tanıtılan yeni nesil savunma teknolojisi, dron tehditlerine karşı dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. ABD merkezli Epirus öncülüğünde geliştirilen Leonidas AGV sistemi, yüksek maliyetli füze çözümlerine alternatif olarak öne çıkıyor.

SÜRÜ SALDIRILARINA KARŞI YENİ ÇÖZÜM

Günümüzde düşük maliyetli dron sürüleri, modern ordular için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehditlere karşı kullanılan geleneksel füze sistemleri, ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaktan uzak duruyor. Leonidas AGV, bu soruna farklı bir yaklaşım getirerek yüksek güçlü mikrodalga teknolojisini devreye sokuyor.

Araçta yer alan sistem, elektromanyetik enerji yayarak dronların elektronik bileşenlerini doğrudan hedef alıyor. Bu sayede navigasyon, iletişim ve itki sistemleri devre dışı kalıyor ve dronlar saniyeler içinde etkisiz hale getirilebiliyor. Üstelik sistem, aynı anda birden fazla hedefe müdahale edebiliyor.

MÜHİMMATSIZ VE KESİNTİSİZ SAVUNMA

Leonidas AGV’nin en dikkat çekici yönlerinden biri, fiziksel mühimmat kullanmaması. Bu sayede yeniden yükleme ihtiyacı ortadan kalkıyor ve sistem uzun süre kesintisiz görev yapabiliyor. Ayrıca modüler yapısı sayesinde farklı platformlara entegre edilebilmesi, kullanım esnekliğini artırıyor.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

General Dynamics Land Systems ve Kodiak AI iş birliğiyle geliştirilen araç, şu an için prototip aşamasında bulunuyor. Operasyonel testlerin henüz tamamlanmadığı sistemin, gerçek sahadaki performansı merakla bekleniyor.

Buna rağmen geliştirici şirketler, mikrodalga silahının çoklu dron hedeflerine karşı yüksek başarı oranı sunduğunu belirtiyor. Leonidas AGV, düşük maliyetli ama etkili savunma çözümleri arayan ordular için dikkat çekici bir alternatif olarak görülüyor.