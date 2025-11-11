Bir zamanlar Yunanlar ve Bulgarlar, Tekirdağ ve Edirne’nin pazarlarında haftalık alışverişlerini yapıp memleketlerine dönerdi. Sonra enflasyon ve hayat pahalılığı aldı başını gitti, Türkiye döviz bazında bile pahalı bir ülke haline geldi. Yabancı basının da dikkatini çektiği üzere artık Türkler kendi özel araçları veya günü birlik turlarla sadece alışveriş yapmak için yurt dışına çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artışla, 3.3 milyona ulaşırken kişi başı ortalama harcaması ise 733 dolar oldu.

Geçen yılın 3’üncü çeyreğinde alışveriş amacı ile yurt dışını seyahat eden kişi sayısı 115 bin 483 iken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 112’lik artış ile bu sayı 245 bin 247’ye ulaştı. Geçen yılın 3’üncü çeyreğinde seyahatlerinde 126.8 milyon dolarlık giyim ve ayakkabı alışverişi yapan vatandaşlar, bu yıl ise yüzde 86’lık artış ile harcama tutarını 235.9 milyon dolara taşıdı.

SEYAHATLER KATLANIYOR

Bu yılın ilk çeyreğinde 111 bin 460 kişi alışveriş için yurt dışına çıkarken, 2’nci çeyrekte 164 bin 194 kişi, 3’üncü çeyrekte ise 245 bin 247 kişi alışveriş amaçlı seyahat etti. Bu rakam 2024’ün ilk çeyreğinde 45 bin 546 kişi, 2’nci çeyreğinde 90 bin 237 kişi 3’üncü çeyrekte ise 115 bin 483 kişiydi. 2024 yılı toplamında ise sadece 420.6 milyon dolarlık giyim ve ayakkabı alışverişi yapıldı.

Türkiye’dekinin 3’te 1’i fiyatına

Türklerin yurt dışı alışverişine koşması uluslararası basının da dikkatini çekti. Bloomberg yaptığı haberde her ay arabasıyla İstanbul’dan Yunanistan’a giden Cihan Çıtak ile konuştu. Dört saatlik yolculuğun ardından alışverişini gerçekleştirdiğini söyleyen Çıtak, şöyle konuşuyor: “Burada litresi 10 Euro olan zeytinyağını Türkiye’de iki katı fiyata bulabiliyoruz,” 48 yaşındaki Çıtak, “Alışverişim ortalama olarak Türkiye’dekinin üçte biri fiyatına geliyor.”

Yabancı, giyim harcamasını düşürdü

Türklerin yurt dışı alışverişi artarken, yabancılar da Türkiye alışverişlerini azalttı. TÜİK verilerine göre Türkiye’yi ziyaret eden turistler ilk çeyrekte 1.1 milyar dolar, ikinci çeyrekte 1.5 milyar dolar üçüncü çeyrekte ise 2 milyar dolarlık giyim ve ayakkabı harcama yaptı. üçüncü çeyrek verileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’e yakın bir düşüşe işaret ediyor. Turizm geliri ise temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu.