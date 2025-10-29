“Yerli ve Milli” KAAN savaş uçağı için motor bulunamadı. Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınca parasını ödediğimiz F-35 projesinden çıkarıldık. F-16 modernizasyonunda da ABD ile sorun yaşayınca yüzümüzü Alman, İtalyan, İngiliz ve İspanyol ortak yapımı Eurofighter’a çevirdik. İngiltere ile 20 uçak için anlaşma sağlandı ancak ödeyeceğimiz 8 milyar sterlin tartışma konusu oldu.

‘NEDEN 400 MİLYON?’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez “Daha bir yıl olmadı, İtalyanlar 24 Eurofighter için 6.5 milyar sterlin ödedi. İtalyanların 270 milyon sterlin ödediği bir uçağa biz 400 milyon vereceğiz. İtalyanlara kıyasla yüzde 48 daha fazla ödeyeceğiz. Neden?” diye sordu. Çömez, Katar ve Umman’dan alınacak 2. el Eurofighter uçakların da bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Eurofighter’ların her biri 125 milyon dolar ancak füze ve savaş sistemleri monte edilince fiyat 2-3 misline çıkıyor.

EN PAHALI 3. UÇAK

Eurofighter, mühimmatsız 143 milyon dolar olan F-22 ve 130 milyon dolar olan Rafale’den sonra dünyanın en pahalı 3. savaş uçağı konumunda. Saatte 2 bin 500 kilometre sürat yapabilen uçak F-16’dan daha hızlı. ABD yapımı F-16’lar 2 bin 400 kilometre hız yapıyor ve üzerinde savaş sistemleri ile füze ve diğer aksamlar olmadan fiyatı 80 milyon doları buluyor.

İt dalaşı uçağı

EUROFIGHTER’ın özelliklerinden birisi de “İt dalaşı uçağı” olarak tasarlanması olduğu ortaya çıktı. Türk F-16’ları sık sık Ege’de Yunan Mirage uçakları ile karşı karşıya geldi, saldırı ya da kaçınmak için taktikler uygulanarak “İt dalaşı” adı verilen savaş oyunu sahnelendi.

ÇOK ÜLKE KULLANIYOR

Eurofighter uçakları Avusturya, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar da kullanıyor. 2 bin 900 kilometre menzile sahip uçaklara Mauser top ile Harpoon, Armiger, Sidewinder, Meteor, Storm Shadow, Brimstone, Taurus, Penguin füzeler ve Paveway bomba monte edilebiliyor.

Eurofighter Türkiye’ye hava üstünlüğü ve bölgesel denge ve meteor füzesi sayesinde uzun menzilli hava muharebesi avantajı sağlayacak. Ayrıca motor ve teknolojileri, KAAN ve diğer millî projeler için gösterge olacak.