Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş yatırımcıların yüzünü güldürürken, artan talep dolandırıcıların da harekete geçmesine neden oldu. Gram altın fiyatlarının ay içerisinde 6 bin TL'yi geçmesi nedeniyle yatırıcımlar kuyumculara koştu.

Piyasada sahte altın tehlikesi giderek büyüyor. Alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşlar mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

ALTINLARIN ÇOĞU SAHTE ÇIKTI

Bir vatandaş, bozdurmak üzere kuyumcuya götürdüğü gram altınlarının bir çoğunun sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Kuyumcu, paketli gram altınların gerçekliğinden şüphelenerek test yaptı ve altınların bir kısmının sahte olduğunu ortaya çıkardı.

ÜRETİM YERİ BELİRTİLMEMİŞ

Kuyumcu, altınları kontrol ettiği sırada bazı paketlerde üretim yeri ibaresinin bulunmadığını fark etti. Yapılan incelemede, söz konusu altınların gerçek gram altın olmadığı tespit edildi. Sahtekarların orijinal paketleri taklit ederek piyasaya sahte altın sürdüğü belirtiliyor.

Kuyumcu, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. “Her yerden paketli altın alınmaz." diyen kuyumcu, bunları yapan kişilerin kul hakkı yediğini söyleyerek tepki gösterdi. Mağdur olan kişi ise olay karşısında şoke olurken üzüntüsünü gizleyemedi.