Günümüzde gıda tüketim alışkanlıklarımız tamamen ambalajlı ürünlere endekslenmiş durumda. Market arabalarına doldurduğumuz süt, çikolata veya bakliyat paketlerinin üzerinde besin değerlerinden barkodlara kadar pek çok veri bulunuyor. Ancak tüketicilerin büyük çoğunluğu, gramaj bilgisinin (örneğin 100g, 500ml vb.) hemen sağında yer alan 'e' sembolünün ne anlama geldiğini bilmiyor. Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kullanımı belirli standartlara bağlanan bu işaret, aslında o paketin nasıl doldurulduğuna dair önemli bir ipucu veriyor.

TEK TEK TARTILMAYAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ

Yasal düzenlemelere göre gıda firmaları, sattıkları ürünün miktarını tüketicinin göreceği şekilde belirtmek zorunda. Ancak sanayi tipi seri üretim bantlarında, dakikada binlerce ürün paketlenirken her bir paketin tek tek hassas terazide tartılması teknik olarak mümkün olmuyor.

Üreticiler bu aşamada "ortalama ağırlık" yöntemine başvuruyor. Banttan rastgele seçilen numune ürünler tartılarak bir standart belirleniyor. İşte ambalaja basılan o 'e' harfi, ürünün tek tek tartılmadığını, otomatik dolum sistemlerinin ortalaması alınarak paketlendiğini ifade ediyor.

GRAMAJDA KÜÇÜK HATALAR OLABİLİR

Tüketici açısından bakıldığında bu işaret, "Paketin içindeki miktar, yazandan biraz az veya biraz çok olabilir" uyarısı taşıyor.

Örneğin; üzerinde 130 g ℮ yazan bir atıştırmalığı hassas teraziye koyduğunuzda, tartının 125 gram veya 135 gram göstermesi "ayıplı mal" olduğu anlamına gelmiyor. 'e' işareti (İngilizce estimated yani tahmini kelimesinden gelir), bu tür ufak gramaj sapmalarının yasal sınırlar dahilinde ve normal olduğunu tüketiciye peşinen bildirmiş oluyor.