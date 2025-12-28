TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevlerinden tahliyeler başladı. Ancak düzenlemenin bazı yönleri, özellikle deprem müteahhitleri ve iş kazalarıyla ilgili ceza indirimleri tartışma yarattı.

Yasa uyarınca, 6 Şubat 2023 depreminde malzemeden çalıp çürük inşaat yapan, kolon kesen ve ölüme sebep olan müteahhitler, tepkiler üzerine af kapsamı dışına çıkarıldı. Aynı suçu işleyen ve yaptıkları binanın çökmesi sonucu ölüme değil, yaralamaya sebep olan müteahhitler ise af kapsamına girdi.

KRİTER ÖLÜM OLMASI

Yaptığı çürük binası yıkılan müteahhit, olayda ölüm değil yaralanma meydana gelmişse, uzuv kaybına neden olup felçli bile bırakmış olsa, af kapsamında cezaevinden çıkıyor. Aynı kapsamda fenni mesul, statik proje müellifi ya da inşaat mühendisi gibi sorumlular da ölüm varsa af dışında kaldı, yaralama varsa kapsama girdi.

ADALETSİZLİK PAKETTE

Soma, Ermenek gibi yüzlerce madencinin hayatını kaybettiği büyük iş kazalarının sorumlularının da bu düzenleme kapsamında ceza indirimi aldığı belirtiliyor. Yani Soma ve Ermenek’te ölenlerin avukatları tutukluyken, failler aftan yararlanacak. Düzenlemeyle, “Ağır trafik kazalarına neden olanlar, inşaat kazalarının sorumluları, iş cinayetlerinde ihmali bulunanlar, hırsızlık, öfke veya kişisel sebeplerle cinayet işleyenler” de aynı indirimden yararlanabiliyor.

Kasıtla cinayet işleyen biriyle, istemeden bir ölümün gerçekleşmesine neden olan kişinin aynı yasal düzenlemeden faydalanabilmesi eleştiri konusu oldu.

Ölüm istisna oldu

Teklifin ilk halinde deprem müteahhitlerinin tümü affa giriyordu. Tepkiler üzerine istisna bölümüne “Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları” ifadesi eklendi. Ölüme sebep olan müteahhit ve diğer sorumlular kapsamı dışı bırakıldı, yaralanmaya sebep olanlar ise af kapsamına alındı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Deprem suçlarında sadece ölüme sebebiyet verenler istisna tutuldu. Aç gözlü müteahhitler nedeniyle yaralanan, eli, kolu, bacağı olmayan ve engelli biçimde hayatını devam ettirmek zorunda kalanlar var. Müteahhit kolon kesmiş, insanlar yaralanmış, bu konuda bir düzenleme yok” tepkisini gösterdi.