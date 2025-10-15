Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenlendi. Pakistan, başkentteki noktaları vurmaya devam ediyor.

Afganistan'a bağlı güçler, gün boyunca Pakistan'a ait sınır karakollarına saldırmış ve öldürülen Afgan askerlerinin kamuflaj üniformalarını sokaklara asmıştı.

Saldırılar esnasında yüzlerce sivilin yerinden edildiği, pek çoğununda öldüğü aktarıldı, ancak durumu teyit eden bir görüntü paylaşılmadı.

Çatışmalar gece boyunca sürdü, ancak Pakistan'ın son saldırısı yeni başlayan muharabedeki en ağır darbe oldu.

Pakistan'dan bu olaylar üzerine ağır bir karşılık geldi. Nükleer güç olan Pakistan, Kabil'i havadan bombaladı.

Bu esnada Afganistan'ın, Sovyetler döneminden kalma T-55 tankını sınıra gönderdiği video paylaşıldı.