Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de yer alan Gul Plaza alışveriş merkezindeki yangında 67 kişi öldü. Yangın sonucu binanın büyük bir bölümü çöktü.
Arama kurtarma ekipleri Cumartesi günü başlayan felaketin ardından harabeye dönen binada onlarca yeni ceset buldu.
Özellikle "Dubai Ayakkabı" isimli mağazanın asma katında 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Güney Karaçi Vali Yardımcısı Javed Nabi Khoso kurbanların korunmak için kendilerini mağazaya kilitlediklerini açıkladı.
Yerel kaynaklar yangın sırasında çıkan izdiham nedeniyle insanların dükkanlara sığındığını aktardı.
ONLARCA AİLE, YAKINLARININ CENAZESİNİ BEKLİYOR
Kozmetik ve plastik ürünlerin etkisiyle hızla yayılan alevler binayı kısa sürede sardı. Yetkililer enkazdan daha fazla cesedin çıkmasından korkuyor.
Kayıp yakınlarından elliden fazla aile kimlik tespiti için DNA örneği verdi. Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah tüm cenazeler bulunana kadar enkaz kaldırma işlemlerinin durdurulması talimatını verdi.
Sağlık görevlisi Syed ise eşleşmeler tamamlanmadan cenaze teslimi yapılmayacağını açıkladı. Aileler kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesinden dolayı büyük üzüntü duyuyor.
Yangının kesin çıkış sebebi henüz bilinmezken ekiplerin üç katlı alışveriş merkezindeki çalışmaları sürüyor.