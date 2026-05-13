Pakistan Savunma Bakanı Hoca Asıf, Suudi Arabistan'la kurulan nükleer savunma paktına Türkiye ve Katar'ın da katılabileceğini ifade etti.

Pakistan yerel televizyonunda konuşan Bakan Asıf mevcut anlaşmanın tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Asıf, “Eğer Katar ve Türkiye de bu mevcut anlaşmaya katılırsa bu durum bölge için çok memnuniyet verici bir gelişme olacaktır" diye konuştu.

İran savaşından önce konuşulan fakat savaşın sürmesiyle daha da hızlanan bu paktın görüşmeleri Türkiye ile sürerken, Katar da sürece katıldı.

İttifakın iki önemli amacı, bölgede yaşanacak krizlerde koordinasyon sağlamak ve nükleer koruma şemsiyesi altında toplanmak.

Genişleyen bu büyük ittifak Orta Doğu’daki çatışmaların ortasında eski rakipler olan Suudi Arabistan ve Türkiye’yi aynı güvenlik çatısı altında bir araya getirme potansiyeli taşıyor.

ABD'YE KARŞI DENGE İTTİFAKI

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında Eylül ayında imzalanan savunma paktı ülkelerden birine yapılacak saldırıyı her iki devlete yapılmış sayacaklarını vurguladı.

Türkiye ve Katar bu pakta girerse, bu ülkeler de aynı maddelere imza atmış olacak.

İki ülke, İran’ı Körfez ülkelerine saldırılarının başlamasından beri sık sık bir araya gelerek güvenlik koordinasyonu ve ortak stratejiler sağlıyor.

Geçen ay bir Pakistan askeri birliği bölgesel güvenliği desteklemek ve ortak askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla Suudi Arabistan’daki Kral Abdülaziz Hava Üssü’ne ulaştı.

Pakistan bu kritik süreçte hem nükleer güce sahip bir müttefik hem de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki zorlu görüşmelerde kilit bir arabulucu rolü üstleniyor.