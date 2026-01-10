Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkenin en büyük televizyon kanallarından Geo TV’de katıldığı canlı yayında Türkiye'den sunucuyu bile şaşırtan bir istekte bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu "insanlığın gördüğü en kötü suçlu" olarak tanımlayan Asif, adalet önüne çıkarılması için "Türkiye ve ABD'nin İsrail liderini bir operasyonla yakalayarak mahkemeye çıkarması gerektiğini" savundu.

Asif, Washington’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdığı operasyonunu örnek gösteren Bakan, benzer bir operasyonun Türkiye tarafından Netanyahu için de yapılabileceğini söyledi.

Bu sürecin 2025 yılı boyunca uluslararası hukuk gündeminin en kritik maddesi olacağını belirten Asif, Türkiye’nin operasyonel gücüne ve kararlılığına olan güvenini dile getirerek "Türkiye, Netanyahu’yu yakalayıp adalete teslim edebilir; biz Pakistanlılar bu ihtimalin gerçekleşmesi için her an dua ediyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan Asif, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) 2024 yılı Kasım ayında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı resmi tutuklama emirlerini hatırlattı.

Savunma Bakanı’nın bu sert çıkışı karşısında stüdyo sunucusu yayını kesmek zorunda kalırken, program kısa bir süre sonra tamamen sonlandırıldı.

İsrail'de ciddi bir huzursuzluğa yol açan bu açıklamalar ülkenin basınına yansıdı. İsrail'in sağcı basın kuruluşları Pakistan Savunma Bakanı'nın önerisine öfke kustu. Ankara'dan konuyla ilgili bir yorum gelmedi.