Sinop'ta dün gece denize ağlarını bırakan balıkçılar palamut yaklamayı umarken yüzlerce torik yakaladı. Palamuta göre daha iri olan toriklerin normalde bu havada ağlara takılmayacağını söyleyen balıkçılar bunu denizin bir sürprizi olarak yorumladı.

BOLLUK BAŞLADI FİYATLAR 1000 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

Geçen sene 1800 lira dolaylarında satılan torikler bu sene yaşanan bolluk nedeniyle ucuzladı. Sinoplu balıkçı Erdem Baş, , "Dün gece 650 kasa torik yakaladık. Her kasada büyüklüğüne göre 3 veya 4 torik bulunuyor. Allah bereket versin. Daha önce tane fiyatı 1500 ile 1800 lira arasında sattığımız torikler bollaşması nedeniyle şu anda tanesi 800 liraya kadar düştü." dedi. 650 kasa torik tanesi ortalama 800 liradan satıldığında yaklaşık 2 milyon liralık bir av anlamına geliyor.

1 TANESİ 6 KİŞİYİ DOYURUYOR

Baş, yakaladıkları toriklerin en az 2 buçuk kilogram ağırlığında olduğunu söyleyerek 6 kişinin karnını doyuracak kadar büyük olduğunu söyledi. Bu sezon bol bulunan ve sağlıklı protein kaynağı olarak görülen torikler vatandaşın sofrasında hesaplı bir alternatif olarak yer alacak.

"DENİZ SÜRPRİZLERLE DOLU"

Henüz denizin soğumaması nedeniyle toriklerin yakalanmasını şaşkınlıkla karşılayan balıkçılar buna denizin sürprizi dedi. Erdem Baş, "Palamut bu hava ve deniz suyu sıcaklığından dolayı şimdilik olmayacak gibi görünüyor. Hiçbir şey kestiremiyoruz ancak deniz sürprizlerle dolu." sözleriyle toriklerin yaşattığı sürprizi şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirdi.