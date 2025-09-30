Palamut az olunca fiyatı hızla arttı. Karadeniz’de geçen yıl eylül ayında kilosu 150 lira olan palamut, bu yıl 450 liraya yükseldi.

HAMSİ VE İSTAVRİT EN UYGUN BALIK

Tezgahlarda en uygun fiyatlı balıklar ise hamsi ve istavrit oldu. Balık fiyatları hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Trabzon’da geçtiğimiz hafta kilosu 250 lira olan hamsi, hafta sonunda 150 liraya kadar geriledi.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK BALIK

Palamut balığı, besleyici içeriğiyle dengeli bir beslenme planında önemli bir yere sahiptir. Yüksek protein oranı sayesinde kas yapısını desteklerken uzun süre tokluk hissi sağlar. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp-damar sağlığı ve beyin fonksiyonları açısından kritik öneme sahiptir. Karbonhidrat içermemesi ise düşük karbonhidratlı diyetler için uygun bir seçenek olmasını sağlar.

Vitamin ve mineral bakımından da zengin olan palamut, özellikle B12 ve D vitaminleri ile öne çıkar. B12 vitamini sinir sistemi ve kan hücrelerinin sağlığı için önem taşırken, D vitamini kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi açısından kritik rol oynar. Ayrıca enerji metabolizmasında görevli niasin (B3 vitamini) de içerir. Bu dengeli içerik, palamutu günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamada değerli bir besin haline getirir.

PALAMUT BALIĞININ FAYDALARI

Palamut balığı; yüksek protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve minerallerle vücuda pek çok fayda sağlar. Düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda düşük kalorili yapısıyla kilo kontrolüne yardımcı olurken kas gelişimine de katkı sunuyor.

Kalp sağlığını destekler: Omega-3 yağ asitleri, kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan basıncını düzenleyerek dolaşım sistemine katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir: Omega-3 zenginliği sayesinde hafızayı ve zihinsel berraklığı destekler. Yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçerdiği vitaminler ve selenyum gibi mineraller, vücudu hastalıklara karşı korur. Düzenli tüketim, enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir bağışıklık sağlar.

Kilo kontrolüne yardımcı olur: Düşük kalorili ve tok tutucu yapısıyla aşırı yeme isteğini azaltır. Metabolizmayı destekleyerek kilo verme sürecine katkı sağlar.

Kas gelişimini destekler: Yüksek protein içeriği, kasların onarılmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle sporcular için önemli bir besin kaynağıdır.