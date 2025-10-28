Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları tarafından "devir teslim töreni" adı altında yapılmak istenen etkinlik, bir grup öğrenci tarafından protesto edilmişti.

Daha sonra elinde "pala" denilen kesici aletlerle ortaya çıkan kar maskeli bir grup, diğer öğrenci grubuna saldırıda bulunmuştu.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDILAR

Kavganın ardından yaralanan öğrenciler ve arkadaşları; Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti. Polis ise, doktor muayenesinde olan öğrencileri gözaltına almak istedi.

Evrensel'in aktardığına göre; duruma itiraz eden pek çok öğrenci hastane bahçesinde ablukaya alındı.

Elinde muayene kâğıdı ile sıra bekleyen yaralı bir öğrencinin de aralarında olduğu toplamda 44 öğrenci gözaltına alındı.