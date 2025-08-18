Federal Mahkeme Yargıcı Michael Lee, verdiği kararda bu cezanın diğer işverenler için "gerçek bir caydırıcılık" sağlamasını amaçladığını belirtti. Kararın ardından açıklama yapan Qantas, cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve kararın çalışanlara verilen “gerçek zararın” sorumluluğunu taşıdığını ifade etti.

CEO ÖZÜR DİLEDİ

Qantas Group CEO’su Vanessa Hudson, "Bu belirsiz dönemde alınan taşeronlaştırma kararı, eski ekip üyelerimiz ve aileleri için gerçek zorluklar yarattı. Bu durumdan etkilenen bin 820 çalışana ve ailelerine içtenlikle özür diliyoruz" dedi.

Pandeminin başında hava yolu sektörü neredeyse tamamen durma noktasına gelirken, Qantas 2020 yılında yer hizmetleri personelini işten çıkarma kararı almıştı.

Şirket, bu kararın mali açıdan zorunlu olduğunu savunmuştu. Ancak mahkeme 2021 yılında, iş gücünün bir kısmının sendikal eylemleri engellemek amacıyla dış kaynaklara devredildiğine hükmetti. İşten çıkarılanların büyük bölümü sendika üyesiydi.

CEZANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SENDİKAYA VERİLECEK

BBC'de yer alan habere göre; mahkeme, verilen 90 milyon Avustralya dolarlık cezanın 50 milyonunun doğrudan, davayı açan Ulaştırma İşçileri Sendikası'na ödenmesine karar verdi. Sendika bu kararı, "bir David ve Golyat savaşının beş yıl sonra gelen adaleti" olarak nitelendirdi.

Yargıç Lee, karar metninde Qantas’ın kurumsal kültürünü sorgularken, şirketin “inatçı ve saldırgan” bir hukuk stratejisi izlediğini, bu tutumun işçilere tazminat ödememek için uygulandığını ifade etti. Ayrıca şirketin özürlerinin samimiyeti konusunda da şüpheleri olduğunu vurguladı.

120 MİLYON AVUSTRALYA DOLAR TAZMİNAT DA ÖDEYECEKLER

Bu ceza, şirketin daha önce işten çıkarılanlara 2024 yılında ödemeyi kabul ettiği 120 milyon dolarlık tazminata ek olarak geldi. Ancak bazı uzmanlar, şirketin pandemide taşeronlaştırma yoluyla elde ettiği kazançların, verilen cezadan daha büyük olabileceğini belirtiyor.

Avustralyalı hukuk firması Clayton Utz’tan Dan Trindade, "Bu ceza yeterli caydırıcılığı sağlamazsa, hükümetin cezaları artırması yönünde baskı görebilir" dedi.

Qantas, son yıllarda başka skandallarla da gündeme gelmişti. 2023 yılında, çoktan iptal edilmiş binlerce uçuş için bilet satışı yaptığı gerekçesiyle şirkete 100 milyon dolarlık başka bir ceza daha verilmişti.