HEM OYUNCU HEM RESSAM

Pandemi döneminde keşfettiği tuval sanatıyla kendine yeni bir kariyer hazırlayan Bensu Soral, oyunculuğun yanında artık sanatla da ilgileniyor.





HOBİSİNİ MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Birçok ünlü isim pandemi döneminde yeni hobiler edindi. Kimi fırçalar ve boyalarla, kimi ise müzikle ilgilenirken bu süreçte birçok kişi için hobiler kısa süreli bir heves olarak kaldı.









Ancak Bensu Soral bu isimler arasında bir istisna olarak hobisini mesleğe dönüştürdü.





EVİNİN BİR ODASINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Pandemi döneminde resim yapmaya başlayan oyuncu Bensu Soral, artık bir sergi açacak sayıda tuval hazırladı. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Soral, hobisini profesyonelliğe taşıdı.





Sanat yolculuğunda yeni bir yola hazırlanan Bensu Soral, tuval yaptığı anları sosyal medya hesabından da paylaştı.



1991 Bursa doğumlu olan Bensu Soral, modellik geçmişinin ardından oyunculuk kariyerine yöneldi. Yol Ayrımı dizisinde rol alarak ekran macerasına adım atan Soral, daha sonra farklı projelerde yer aldı.

Ailesiyle de sanat dünyasına yakın olan oyuncunun ablası Hande Soral da kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde eğitim alan Soral, özellikle Vicdan dizisiyle dikkat çekerek genç kuşağın öne çıkan oyuncuları arasında gösterilmeye başlanmıştır.