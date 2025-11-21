Kuzey yarımkürede yeni bir mutasyona uğramış bir hastalık hızla yayılıyor. Japonya, Avustralya ve İngiltere şimdiden salgının pençesine girdi.

Japonya artan vakalar ülke genelinde salgın ilan etti, okullar kapatıldı. Avustralya'da hastalık rekoru kırıldı.

Avrupa sağlık kurumları ise aşının etkili olmadığını, hastalığın 7 ayrı mutasyona uğradığını duyurdu.

Avrupa genelinde virüsün hızla yayıldığı vurgulandı. Virüsün Türkiye'ye geçmesi ise kaçınılamaz bir hal aldı.

İngiltere erken başlayan bir grip dalgasıyla karşılaştı. İngiliz basını, hastalık sebebiyle olacak ölümlere hazır olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Mevsimlik salgın olarak başlayan influenza virüsü, aşı karşıtlığı ve küresel ısınmanın etkisiyle hızla değişti. ABD’de H3N2 virüsü vakaları hızla artmaya başladı.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

H3N2 enfeksiyonu ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı ve titreme gibi bilinen grip belirtileriyle ortaya çıkıyor.

Grip virüsünün mutasyona uğramış türü olan bu hastaklık, çocuklar ve yaşlılar için çok daha tehlikeli bir hal alıyor.

Doktorlar, bu virüsün yeni mutasyonları sebebiyle bağışıklık sistemi tarafından diğer virüslere göre daha yavaş yok edildiğini belirtiyor. H3N2 hastalığı çok daha acılı geçiyor.

2017 sezonunda olduğu gibi yüksek ateş sonrası nefes darlığı ve aşırı su kaybetmek hayati tehlikeyi arttırıyor. Hastaların hastaneye kaldırılması şart oluyor.

DEFALARCA MUTASYONA UĞRADI

Kışın başlayan grip sezonunun ağır geçmesinin nedeni erken başlayan sezon ve virüsün geçtiğimiz yıla göre değişmiş olması.

The Independent'a konuşan Dr Giuseppe Aragona, çocukların ve yaşlıların geçen yıllarda "daha az hastalanmış olması, bu yılki salgının şiddetini arttırıyor" dedi.

Soğuk havadan, sıcak ve kapalı çalışma alanlarına giren öğrenci ve çalışanların, salgının yayılmasını hızlandırdığını ekledi.

Uzmanlar yaz aylarında 7 yeni mutasyon geliştiğini bildirdi. Küresel ısınma sebebiyle havanın bağışıklığı düşerecek kadar soğması ancak virüs ve mikropları donduracak kadar soğumaması, mutasyonları ve salgını da arttırdı.

HASTANELER BASKI ALTINA GİREBİLİR

Dr Aragona, Doktor, "yaşlı insanlar ve başka hastalıklara sahip olan kişiler risk altında. Bununla birlikte artan grip vakaları hastanelerin üzerinde büyük bir oluşturarak durumu zorlaştırabilir" dedi.

Ancak Dr. Aragona, paniğe gerek olmadığını ancak dikkatli olunması gerektiğini de söyledi.

Ona göre aşılama ve erken tespit en etkili korunma yolu. Bu adımların atılması halinde salgına rağmen risk büyük oranda azaltılabilir.

Uzmanlar, ayrıca sağlık beslenmenin de son derece önemli olduğunu vurguluyor. Vücudun sağlıklı kalmasının hastalık riskini büyük oranda düşürdüğünü belirtiyor.