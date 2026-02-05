Küresel mücevher piyasasının dev ismi Pandora, gümüş ve altın fiyatlarında yaşanan "astronomik" artışların ardından 2026 yılı stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Danimarkalı marka, hammadde maliyetlerindeki volatiliteye karşı kalkan oluşturmak amacıyla ürün gamına platin kaplama seçenekleri eklediğini duyurdu.

GÜMÜŞTEKİ OYNAKLIK STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında şirket, en çok satan bileklik modellerinin platin kaplama versiyonlarını bu yıl içinde satışa sunacağını açıkladı. Yılın ikinci yarısında ise "charm" koleksiyonunun da platin kaplama serisine dahil edilmesi planlanıyor. Şirket yönetimi, bu kararın arkasında son bir yılda gümüş ve altın fiyatlarında görülen öngörülemez yükselişin yattığını vurguladı.

Şirket açıklamasında, "Platin kaplama ürünlerin tanıtılmasıyla Pandora, bir yandan gümüşe olan bağımlılığını azaltırken diğer yandan tüketicilere yüksek kaliteli ve arzulanan mücevherleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

SEKTÖRDE "GÜMÜŞTEN KAÇIŞ" DÖNEMİ

Pandora’nın bu hamlesi piyasa analistleri tarafından "iş modelinde ciddi bir kalibrasyon" olarak değerlendiriliyor. Jefferies analistleri, kıymetli maden piyasalarındaki tarihi kazançların ardından mücevher üreticilerinin malzeme ve fiyatlandırma politikalarını yeniden düşünmek zorunda kaldığının altını çiziyor.

Gümüşten uzaklaşan tek dev Pandora değil. Lüks tüketim grubu LVMH yetkilileri de geçtiğimiz Ocak ayında yaptıkları kazanç çağrısında, bünyelerindeki Tiffany & Co. markasının gümüşe olan bağımlılığını azaltarak altın ve mücevherat odaklı bir yapıya geçmesi için direktif verdiklerini belirtmişti.

PİYASALARDA TARİHİ DALGALANMA

Gümüş fiyatları, kısıtlı arz, endüstriyel kullanım ve yoğun yatırım talebiyle geçtiğimiz yıl %170 oranında artış göstermiş, Ocak ayında ise %70’lik bir ralli daha gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta ons başına 121 dolarla tarihi zirvesini gören gümüş, hemen ardından 1980'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak %36 değer kaybetmişti.

Güncel verilere göre

Gümüş: Ons başına yaklaşık 77 dolar seviyelerinde (Yılbaşından bu yana %25 artış).

Altın: Ons başına yaklaşık 4.862 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Platin: Geçen yıl %165 artış gösteren platin, bu yıl da %8,4’lük yükselişiyle maliyet baskısını sürdürüyor.

1982 yılında Kopenhag'da kurulan ve bugün 100’den fazla ülkede 2 bin 400 mağazası bulunan Pandora’nın hisseleri, piyasalardaki bu türbülansın etkisiyle son bir yılda yaklaşık %63 oranında değer kaybetti.