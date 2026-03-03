Dünya yüzyılın skandalında gerçeklerin peşindeyken, ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) tartışmalı bir hamle geldi. "Şeffaflık" vaadiyle kamuoyuna açılan devasa Epstein arşivi, adeta bir "ayıklama" operasyonuna maruz kaldı. CBS News’un analizine göre, on binlerce sayfa sessiz sedasız sistemden çekildi. Şimdi tüm dünya aynı sorunun cevabını merak ediyor: O sayfalarda hangi kritik detaylar vardı? Şimdi tüm dünya aynı sorunun cevabını merak ediyor: O sayfalarda hangi kritik detaylar vardı?

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'e ait 3 milyon belge ve fotoğraf da dahil olmak üzere devasa bir dosya arşivini yayınlamıştı.

Jeffrey Epstein’in kurduğu iddia edilen küresel şantaj ağına dair sırlar, tam gün yüzüne çıkıyor derken yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Yayınlanan 3 milyon sayfalık dijital kütüphanede, çok sayıda bağlantının "Error 404" (Sayfa Bulunamadı) uyarısı vermesi kafaları karıştırdı.

TEKNİK GÜNCELLEME Mİ, BİLGİ AYIKLAMA MI?

CBS News’un bilişim uzmanlarıyla yaptığı inceleme, arşivdeki "hareketliliği" somut verilerle ortaya koydu. Şubat ayının sonundan bu yana, arşivden yaklaşık 65 bin sayfalık dökümanın "güncelleme" ve "mağdur haklarını koruma" gerekçesiyle kaldırıldığı öne sürüldü.

KRİTİK BÖLÜMLERDE HATA MESAJI

İddiaya göre, erişimi engellenen dosyaların bir kısmı Epstein’in uçuş kayıtları ve misafir listelerinin bulunduğu bölümlerle kesişiyor. Bakanlık yetkilileri, "Yanlışlıkla karartılmamış (gizlenmemiş) kişisel verileri düzeltmek için belgeleri geri çektik" savunmasını yapsa da, bu durumun zamanlaması soru işaretlerine yol açtı.

'KİM KORUNUYOR?'

Bazı hukukçular ve mağdur avukatları, bu "sessiz" geri çekme işleminin şeffaflık ilkesine gölge düşürdüğünü savunuyor. Kamuoyunda oluşan genel kanaat ise oldukça çarpıcı: Kaldırılan dökümanlarda, sadece mağdurların değil, Epstein ile yolları kesişen bazı nüfuzlu isimlerin mi korunduğu sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.

2.7 MİLYON SAYFALIK 'KARA KUTU'

Tüm bu "budama" tartışmalarına rağmen, erişimde kalan devasa arşiv hâlâ tüyler ürperten iddiaları barındırmaya devam ediyor.

Epstein'in ölüm gecesine dair gardiyanların ihmallerini ve çelişkili otopsi bulgularını içeren yazışmalar. Adadaki gizli kameralara ve binlerce fotoğrafa dair olduğu öne sürülen dökümler. "Lolita Express" jetiyle yapılan seyahatlerin tarih ve yer dökümleri. (İddiaların merkezinde, silinen sayfaların bir kısmının bu uçuşlardaki bazı 'özel' isimleri gizleyip gizlemediği yatıyor.)

KONGRE'DE SULAR ISINIYOR!

Bu tespit sonrası ABD Kongresi'ndeki bazı senatörlerin, "Hangi belgeler, hangi yasal dayananakla silindi?" sorusunu resmi makamlara yöneltmeye hazırlandığı öğrenildi. Bu durum, "Epstein öldü ama gizemli ağı hâlâ korunuyor mu?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.







